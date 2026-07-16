Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la primera fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Chivas vs. Toluca.
El Futbol Mexicano está de vuelta tras el parón mundialista y a partir de este jueves se juega la Jornada 1 del Apertura 2026, la cual abre con un partido que es un clásico, con los Rayos del Necaxa recibiendo a los Potros de Hierro del Atlante, que regresan a la Primera División tras doce años de ausencia.
Otros partidos a destacar son el San Luis vs. el campeón Cruz Azul y el Chivas vs. Toluca.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 1, que culmina con el juego Querétaro vs. América.
Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026
Jueves 16 de julio
- 19:00 | Necaxa vs. Atlante
- 21:00 | Tijuana vs. Tigres
Viernes 17 de julio
- 19:00 | San Luis vs. Cruz Azul
- 19:00 | León vs. Atlas
- 21:00 | Juárez vs. Puebla
Sábado 18 de julio
- 17:00 | Pumas vs. Pachuca
- 19:00 | Monterrey vs. Santos
- 19:00 | Chivas vs. Toluca
- 21:00 | Querétaro vs. América
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