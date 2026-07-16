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Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la primera fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Chivas vs. Toluca.

César Juárez Caudillo, Redacción SI México

El balón vuelve a rodar en la Liga MX.
El balón vuelve a rodar en la Liga MX. / Agustin Cuevas/Getty Images

El Futbol Mexicano está de vuelta tras el parón mundialista y a partir de este jueves se juega la Jornada 1 del Apertura 2026, la cual abre con un partido que es un clásico, con los Rayos del Necaxa recibiendo a los Potros de Hierro del Atlante, que regresan a la Primera División tras doce años de ausencia. 

Otros partidos a destacar son el San Luis vs. el campeón Cruz Azul y el Chivas vs. Toluca.

A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 1, que culmina con el juego Querétaro vs. América.

Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026

Jueves 16 de julio

  • 19:00 | Necaxa vs. Atlante 
  • 21:00 | Tijuana vs. Tigres 

Viernes 17 de julio

  • 19:00 | San Luis vs. Cruz Azul 
  • 19:00 | León vs. Atlas 
  • 21:00 | Juárez vs. Puebla 

Sábado 18 de julio

  • 17:00 | Pumas vs. Pachuca 
  • 19:00 | Monterrey vs. Santos 
  • 19:00 | Chivas vs. Toluca 
  • 21:00 | Querétaro vs. América 
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César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

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