Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la treceava fecha del balompié mexicano, donde destaca el Chivas vs Necaxa y Atlas vs América.
La Liga MX regresa con una fecha doble en la Jornada 13 del Apertura 2026, con partidos de sumo interés, donde destaca el Chivas vs. Necaxa, Atlas vs América y Pachuca vs. Cruz Azul.
La Fecha 13 del Apertura 2026 se jugará este martes 20 y miércoles 21 de octubre; inicia este con el partido entre Chivas y Necaxa. El miércoles el foco se lo llevan Rojinegros y Águilas, además del Santos vs. Pumas.
Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2026
Martes 20 de octubre
- 18:07 | Chivas vs Necaxa
- 19:00 | Atlético de San Luis vs Querétaro
- 19:00 | Juárez vs Atlante | 19:00 horas
- 21:00 | Tigres vs León
Miércoles 21 de octubre
- 19:00 | Puebla vs Monterrey
- 19:00 | Atlas vs América
- 19:00 | Toluca vs Tijuana
- 21:00 | Pachuca vs Cruz Azul
- 21:10 | Santos vs Pumas
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