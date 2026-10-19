Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2026: Todos los marcadores

La Liga MX regresa con una fecha doble en la Jornada 13 del Apertura 2026, con partidos de sumo interés, donde destaca el Chivas vs. Necaxa, Atlas vs América y Pachuca vs. Cruz Azul.

La Fecha 13 del Apertura 2026 se jugará este martes 20 y miércoles 21 de octubre; inicia este con el partido entre Chivas y Necaxa. El miércoles el foco se lo llevan Rojinegros y Águilas, además del Santos vs. Pumas.

Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2026

Martes 20 de octubre

18:07 | Chivas vs Necaxa

19:00 | Atlético de San Luis vs Querétaro

19:00 | Juárez vs Atlante | 19:00 horas

21:00 | Tigres vs León

Miércoles 21 de octubre

19:00 | Puebla vs Monterrey

19:00 | Atlas vs América

19:00 | Toluca vs Tijuana

21:00 | Pachuca vs Cruz Azul

21:10 | Santos vs Pumas