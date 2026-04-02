Chivas empata y la "Hormiga" busca el bicampeonato de goleo: Resultados de la Jornada 13 del Clausura 2026
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 13.
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Resultados de la Jornada 13 del Clausura 2026
Domingo 5 de abril de 2026
Chivas 2 - 2 Pumas
En un cierre frenético en el Estadio Akron, las Chivas del Guadalajara rescataron un agónico empate 2-2 ante los Pumas de la UNAM durante la jornada 13 del Clausura 2026.
Tras irse al descanso con una desventaja de dos goles, producto de un tanto de Uriel Antuna —quien inauguró el marcador al minuto 21— y un infortunado autogol de José Castillo, el rebaño sagrado apeló a la épica en la parte complementaria.
A pesar de la destacada actuación del guardameta universitario, Keylor Navas, los Pumas no pudieron sostener la ventaja en la recta final.
La gran figura de la noche fue, sin duda, Armando "La Hormiga" González, quien firmó un doblete que consiguió empate para el líder en la tabla de posiciones. El primero ocurrió al minuto 70, un remate de cabeza con el que el Rebaño reaccionó en la segunda mitad y acortó la distancia.
Pero el clímax del partido ocurrió en el tiempo de compensación; tras una revisión en el VAR por una falta sobre Roberto "Piojo" Alvarado, González convirtió un penal definitivo al minuto 90+12.
Con este reparto de puntos, el conjunto de Gabriel Milito conserva la cima de la clasificación general, mientras que los dirigidos por Efraín Juárez dejan escapar una victoria que parecía sentenciada y permanecen en los puestos altos de la tabla de cara a la liguilla.
Sábado, 4 de abril de 2026
Santos 1-1 América
Gracias a un error de Vinicius Lima, el América dejó ir el triunfo y al final Santos le sacó el empate para que el duelo entre Águilas y Guerreros terminara igualado a un gol en el cierre de la jornada sabatina de la Fecha 13 del Clausura 2026.
En un juego cerrado que parecía terminaría empatado sin goles, las Águilas consiguieron el gol al 80' gracias a Alexis Gutiérrez y que parecía le daría el triunfo a los visitantes. Sin embargo, un error de concentración del brasileño Lima, que regresó mal el balón, abrió la puerta para que Cristian Dájome marcara con un zurdazo el gol del empate para cerrar así el marcador.
Cruz Azul 1-2 Pachuca
Con un doblete de Kenedy y un error de Andrés Gudiño en el primer gol, los Tuzos del Pachuca se impusieron 2-1 en su visita al Cruz Azul, que a pesar de la derrota se mantienen en el segundo lugar general, debido a la derrota del Toluca, su perseguidor.
Apenas a los 5 minutos, el portero Gudiño se equivocó en la salida y regaló el esférico a Kenedy, quien marcó el primer gol de los Tuzos. La Máquina apretó y consiguió el empate antes de terminar el primer tiempo, al 45+2' gracias Christian Ebere.
Sin embargo, a cinco minutos del final, el Pachuca se llevó el triunfo gracias a un auténtico golazo de Kenedy, quien prendió el balón de zurda y desde fuera del área para así cerrar la pizarra y darle la victoria al Pachuca.
Querétaro 1-0 Toluca
Los Gallos del Querétaro tomaron un gran respiro al derrotar 1-0 al Toluca. En un auténtico rompequinielas, el conjunto queretano sorprendió al cuadro campeón del futbol mexicano. Un partido que fue difícil para ambos equipos, por lo que el marcador se abrió en la recta final del encuentro.
Fue al minuto 76 cuando un contragolpe de Querétaro surtió efecto y fue Alí Ávila quien se encargó de marcar el tanto con el que los Gallos se impuso al cuadro de Antonio Mohamed.
Monterrey 1-2 San Luis
Otra sorpresa se dio en la Sultana del Norte, cuando el Atlético de San Luis se impuso de visitante 2-1 a Rayados de Monterrey, que atraviesa malos momentos al estar fuera de la zona de clasificación de la Liga MX.
Rayados se había ido al frente en el marcador al minuto 20 con gol de Uros Durdevic. Sin embargo, San Luis fue paciente y al 48 Joao Pedro igualó el marcador. Rayados se fue al frente en busca de sacar el triunfo en casa para acercarse a la zona de liguilla, sin embargo, en un contragolpe, San Luis terminó con las aspiraciones regias al conseguir el segundo gol al 90+8' gracias a David Rodríguez.
León 2-0 Atlas
El León aprovechó la condición de local y se impuso 2-0 al Atlas. Con goles de Diber Cambindo (13') y Daniel Arcila (90+2'), La Fiera aún mantiene las esperanzas de poder meterse a Liguilla, mientras que los Rojinegros todavía se mantienen en la pelea, pero esta derrota les dificulta el andar en la tabla.
Viernes, 3 de abril de 2026
Puebla 1-1 FC Juárez
El partido entre Puebla y Juárez terminó en un empate a un gol. El marcador se abrió al minuto 55 cuando Íker Moreno aprovechó una jugada clara de gol para adelantar a su equipo después de aprovechar un rebote del guadameta rival. Sin embargo, Juárez reaccionó para igualar al 77' gracias a la anotación de Madson, que cerró un pase y apareció en el momento clave. La situación se complicó para Puebla al 82' cuando Nicolás Díaz Huincales fue expulsado y dejó a su equipo con 10 jugadores. A pesar de la superioridad numérica el marcador no se movió.
Necaxa 2-1 Mazatlán
Necaxa consiguió una valiosa victoria 2-1 sobre Mazatlán. Fue al minuto 15 cuando Javier Ruiz definió con precisión para adelantar a los suyos. Mazatlán reaccionó y logró el empate al 40’ por medio de Fabio Gomes y devolvió la esperanza antes del descanso con una jugada colectiva a toda velocidad en un contragolpe después de un tiro de esquina. En la segunda mitad, Necaxa retomó el control del encuentro y fue al minuto 56 cuando Alexis Francisco Peña anotó el gol que marcaría la diferencia definitiva con un cabezazo largo en el que aprovechó la salida del portero.
Tijuana 1-0 Tigres
Tijuana logró una ajustada victoria 1-0 sobre Tigres. El único gol de partido llegó al minuto 22 cuando Kevin Castañeda anotó de larga distancia.