Chivas empata y la "Hormiga" busca el bicampeonato de goleo: Resultados de la Jornada 13 del Clausura 2026

El gol del agónico triunfo de los potosinos. 🔥



Rodríguez le pegó al esférico, que con mucho drama terminó en el fondo de las redes. 😱 Y así lo ganó @AtletideSanLuis ante Rayados. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/jPda8uI6sZ