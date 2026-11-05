Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2026: Todos los marcadores

La Liga MX entra en su recta final, ahora con la Jornada 16 del Apertura 2026, donde se juegan partidos de sumo interés de cara al cierre del torneo y donde destacan Pumas vs. América, Toluca vs. Monterrey, León vs. Chivas y Tigres vs. Cruz Azul.

La Fecha 16 del Apertura 2026 inicia este viernes con el partido entre Necaxa vs. Tijuana. El sábado destaca Pumas vs. América.

Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2026

Viernes 6 de noviembre

19:00 | Necaxa vs. Tijuana

19:00 | Atlético San Luis vs. FC Juárez

21:00 | Atlante vs. Santos

Sábado 7 de noviembre

17:00 | Atlas vs. Pachuca

19:00 | Tigres vs. Cruz Azul

19:00 | Toluca vs. Monterrey

21:10 | Pumas vs. América

Domingo 8 de noviembre

18:00 | Querétaro vs. Puebla

20:10 | León vs. Chivas