Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 16, antepenúltima del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la decimosexta fecha del balompié mexicano, donde destaca el Pumas vs. América.
La Liga MX entra en su recta final, ahora con la Jornada 16 del Apertura 2026, donde se juegan partidos de sumo interés de cara al cierre del torneo y donde destacan Pumas vs. América, Toluca vs. Monterrey, León vs. Chivas y Tigres vs. Cruz Azul.
La Fecha 16 del Apertura 2026 inicia este viernes con el partido entre Necaxa vs. Tijuana. El sábado destaca Pumas vs. América.
Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2026
Viernes 6 de noviembre
- 19:00 | Necaxa vs. Tijuana
- 19:00 | Atlético San Luis vs. FC Juárez
- 21:00 | Atlante vs. Santos
Sábado 7 de noviembre
- 17:00 | Atlas vs. Pachuca
- 19:00 | Tigres vs. Cruz Azul
- 19:00 | Toluca vs. Monterrey
- 21:10 | Pumas vs. América
Domingo 8 de noviembre
- 18:00 | Querétaro vs. Puebla
- 20:10 | León vs. Chivas
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