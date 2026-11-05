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Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2026: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 16, antepenúltima del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la decimosexta fecha del balompié mexicano, donde destaca el Pumas vs. América.
Redacción SI México|
Se juega la antepenúltima fecha del Apertura 2026, la Jornada 16.
Se juega la antepenúltima fecha del Apertura 2026, la Jornada 16. | Leopoldo Smith/Getty Images

La Liga MX entra en su recta final, ahora con la Jornada 16 del Apertura 2026, donde se juegan partidos de sumo interés de cara al cierre del torneo y donde destacan Pumas vs. América, Toluca vs. Monterrey, León vs. Chivas y Tigres vs. Cruz Azul.

La Fecha 16 del Apertura 2026 inicia este viernes con el partido entre Necaxa vs. Tijuana. El sábado destaca Pumas vs. América.

Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2026

Viernes 6 de noviembre

  • 19:00 | Necaxa vs. Tijuana 
  • 19:00 | Atlético San Luis vs. FC Juárez 
  • 21:00 | Atlante vs. Santos 

Sábado 7 de noviembre

  • 17:00 | Atlas vs. Pachuca 
  • 19:00 | Tigres vs. Cruz Azul 
  • 19:00 | Toluca vs. Monterrey 
  • 21:10 | Pumas vs. América 

Domingo 8 de noviembre

  • 18:00 | Querétaro vs. Puebla 
  • 20:10 | León vs. Chivas 
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Published | Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

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