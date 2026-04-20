Resultados Jornada 16 Clausura 2026 de Liga MX: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la última jornada doble del torneo, donde destaca el juego León vs. América.
Se disputa la Jornada 16 del Clausura 2026 la cual es a media semana como jornada doble, última del torneo, iniciando este martes y con el encuentro León vs. América como el más destacado, mientras que para el miércoles los reflectores están en los duelos Atlas vs. Tigres y Necaxa vs. Chivas como los más llamativos.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 16, que perfila los últimos lugares a la Liguilla..
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Resultados de la Jornada 16 del Clausura 2026
Martes 21 de abril de 2026
- 19:00 | Pumas vs. FC Juárez
- 19:00 | Querétaro vs. Cruz Azul
- 21:00 | Monterrey vs. Puebla
- 21:06 | León vs. América
Miércoles 22 de abril de 2026
- 19:00 | Atlas vs Tigres UANL
- 19:00 | Atlético de San Luis vs. Santos
- 19:00 | Mazatlán FC vs Toluca
- 21:00 | Necaxa vs. Chivas
- 21:00 | Tijuana vs Pachuca
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