Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la primera fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Cruz Azul vs. Atlante.
Luego del Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, el futbol mexicano regresa a la actividad y a partir de este viernes 31 de julio se juega la Jornada 3 del Apertura 2026, la cual abre con tres partidos, donde destacan Puebla vs Chivas y Juárez vs Pumas.
Además de esos partidos, uno de los que más destaca es el Cruz Azul vs. Atlante.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 3, que culmina con el juego Toluca vs. Necaxa.
Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026
Viernes 31 de julio
- 19:00 | Puebla vs Chivas
- 21:00 | San Luis vs Tijuana
- 21:00 | Juárez vs Pumas
Sábado 1 de agosto
- 17:00 | Querétaro vs Tigres UANL
- 19:00 | León vs Pachuca
- 19:00 | Atlas vs Monterrey
- 21:00 | Cruz Azul vs Atlante
Domingo 2 de agosto
- 17:00 | América vs Santos
- 19:00 | Toluca vs Necaxa
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