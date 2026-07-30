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Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la primera fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Cruz Azul vs. Atlante.

Redacción SI México

La Jornada 3 de la Liga MX se juega a partir de este viernes 31 de julio.
La Jornada 3 de la Liga MX se juega a partir de este viernes 31 de julio. / MexSport Sports Agency

Luego del Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, el futbol mexicano regresa a la actividad y a partir de este viernes 31 de julio se juega la Jornada 3 del Apertura 2026, la cual abre con tres partidos, donde destacan Puebla vs Chivas y Juárez vs Pumas. 

Además de esos partidos, uno de los que más destaca es el Cruz Azul vs. Atlante.

A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 3, que culmina con el juego Toluca vs. Necaxa.

Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026

Viernes 31 de julio

  • 19:00 | Puebla vs Chivas 
  • 21:00 | San Luis vs Tijuana 
  • 21:00 | Juárez vs Pumas 

Sábado 1 de agosto

  • 17:00 | Querétaro vs Tigres UANL 
  • 19:00 | León vs Pachuca 
  • 19:00 | Atlas vs Monterrey 
  • 21:00 | Cruz Azul vs Atlante 

Domingo 2 de agosto

  • 17:00 | América vs Santos 
  • 19:00 | Toluca vs Necaxa 
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