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Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2026: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la cuarta fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Xolos vs. Cruz Azul.

Redacción SI México

La Liga MX reanuda con la Jornada 4 del Apertura 2026.
La Liga MX reanuda con la Jornada 4 del Apertura 2026. / MexSport Sports Agency

Luego del parón de la Leagues Cup, con juegos entre equipos de la Liga MX y la MLS, el futbol mexicano regresa a la actividad y a partir de este sábado 15 de julio se juega la Jornada 4 del Apertura 2026, la cual abre con tres partidos, donde destaca Atlante vs. Toluca. 

Para el domingo, América, Pumas, Chivas y Cruz Azul entran en acción, mientras que la jornada culmina esta vez en lunes, debido al recorrido de un día por la Leagues Cup.

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A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 4, que termina con el juego Pachuca vs. Puebla.

Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2026

Sábado 15 de agosto

  • 17:00 | Atlante vs. Toluca 
  • 19:00 | Rayados vs. Juárez FC 
  • 21:00 | Atlas vs. Tigres 

Domingo 16 de agosto

  • 12:00 | Pumas vs. Querétaro 
  • 17:00 | América vs. Atlético de San Luis 
  • 19:00 | Santos Laguna vs. Chivas 
  • 21:00 | Tijuana vs. Cruz Azul 

Lunes 17 de agosto

  • 19:00 | Necaxa vs. León 
  • 21:00 | Pachuca vs. Puebla 
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