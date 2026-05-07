Resultados Juegos de vuelta de los Cuartos de Final Clausura 2026: Todos los marcadores
La Liga MX define a sus semifinalistas y aquí podrás consultar todos los resultados de los juegos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026.
Este fin de semana se definen a los Semifinalistas del Clausura 2026 con los partidos de vuelta de los Cuartos de Final, mismos que se esperan sumamente emocionantes, luego de que Tigres tomó ventaja de 3-1 sobre Chivas, Cruz Azul venció de visitante 3-2 a Atlas, Pachuca también ganó de visita 1-0 a Toluca y Pumas y América igualaron a tres goles en el Estadio Azteca/Banorte.
A continuación podrás conocer todos los resultados de los juegos de vuelta.
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Resultados de los juegos de vuelta de los Cuartos de Final Clausura 2026
Sábado 9 de mayo
- 19:07 | Chivas vs. Tigres
- 21:15 | Cruz Azul vs. Atlas
Domingo 10 de mayo
- 17:00 | Pachuca vs. Toluca
- 19:15 | Pumas vs. América
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