Resultados Liga MX: Pumas continúa invicto en el Clausura 2026
Los Pumas y el León empataron 1-1 este domingo 18 de enero en el Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 3 del torneo Clausura 2026. El compromiso, disputado en el tradicional horario del mediodía en Ciudad de México, terminó con un punto para cada equipo tras un juego donde ambos mostraron intención de ir al frente y buscar el triunfo, aunque sin lograr la ventaja definitiva en el marcador.
El gol de León llegó temprano, al minuto 9, obra de Diber Cambindo, que puso al visitante en ventaja y condicionó la dinámica del encuentro durante la primera mitad. Pumas, por su parte, logró igualar en el segundo tiempo para rescatar el empate en casa, manteniendo así su invicto en el inicio de la campaña tras un inicio con un triunfo y un empate en jornadas previas.
Este resultado permite a Pumas seguir sumando en la parte alta de la tabla y consolidar un arranque sólido en el Clausura 2026, mientras que León, tras alternar resultados en las primeras fechas, obtiene un punto de visita que puede servir para recuperar confianza y empezar a escalar posiciones en el campeonato.
Otros resultados
En un partido de la segunda jornada del Clausura 2026, el San Luis venció por 0-2 al América, que sigue sin conseguir victorias en el naciente torneo de la Liga MX.
Con anotaciones de Juan Manuel Sanabria y Joao Pedro, el Atleti mexicano subió al tercer lugar al sumar sus primeros tres puntos en el certamen; las Águilas cayeron al antepenúltimo puesto con apenas una unidad, producto de un empate en la primera fecha.
El partido
El primer tiempo tuvo unos primeros 10 minutos de jugadas de peligro. El América trató de sorprender a los dos minutos de partido, con una jugada individual Allan Saint-Maximin, quien burló a su marcador y le cedió un centro a Rodrigo Aguirre que el uruguayo estrelló en el poste.
Los potosinos reaccionaron al 10, con un disparo desde fuera del área de Sébastien Salles-Lamonge, que se fue apenas desviado por el poste derecho de Luis Ángel Malagón.
El partido se le complicó al América al 20, cuando Ramón Juárez le cometió una falta a Juan Manuel Sanabria, para evitar que el mediocampista uruguayo se escapara al área; la acción le costó la expulsión al defensor de las Águilas y obligó al entrenador André Jardine a sacrificar a un delantero, Patricio Salas, para mandar al campo al central Sebastián Cáceres.
El San Luis salió al segundo tiempo con el objetivo de aprovechar la oportunidad de jugar con un elemento más y tomar ventaja en el marcador, algo que consiguió al 52, cuando en un contragolpe, Román Torres, por derecha, cruzó un disparo que en el segundo poste Juan Manuel Sanabria cabeceó para el 0-1.
Sin respuesta de los locales, Salles-Lamonge cobró un tiro de esquina al 67 con el que le dio un pase a Joao Pedro, quien recibió el balón entre tres defensas y tras una media vuelta, marcó el 0-2, para concretar su segunda diana en el torneo.
Con su actual cosecha, Pedro, uno de los tres campeones de goleo del certamen pasado, igualó en el primer lugar de los máximos goleadores de este Clausura a Marcelo Flores (Tigres) y Facundo Almada (Mazatlán FC).