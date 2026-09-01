Se cae el fichaje de Erik Lira por el Mónaco, según reportes
Erik Lira pasó en menos de 24 horas de ser prácticamente confirmado como nuevo jugador del Mónaco a quedarse en México con el Cruz Azul. Reportes de la prensa mexicana señalan que su fichaje por el Mónaco se cayó, después de que el club francés no consiguiera liberar la plaza de extracomunitario necesaria para registrarlo.
La versión contrasta con lo dicho un día antes por Víctor Velázquez. El presidente del Cruz Azul aseguró que la transferencia “ya se está concretando”, después de una negociación en la que La Máquina había aceptado facilitar la salida del mediocampista por su deseo de jugar en Europa.
El movimiento dependía de la salida del atacante Folarin Balogun. El Everton había alcanzado un acuerdo con el Mónaco por el delantero estadounidense, cuya salida debía liberar la plaza que necesitaba Lira. Sin embargo, la transferencia de Balogun no se concretó a tiempo, de acuerdo con los reportes que explican la caída de la operación del mexicano.
Ya no queda margen dentro de la ventana francesa. El mercado de fichajes de la Ligue 1 cerró este martes 1 de septiembre a las 19:59 horas de Francia, 11:59 de la mañana del centro de México.
La información previa colocaba el acuerdo entre el Cruz Azul y el Mónaco en ocho millones de euros fijos, tres millones adicionales en variables y un porcentaje de una futura venta. Lira permanecía en México a la espera de que se resolviera el movimiento de Balogun.
Por ahora no existe un comunicado oficial de los clubes anunciando que la negociación terminó. La prensa mexicana reporta que se cayó y, con el mercado francés ya cerrado, la posibilidad de completar el fichaje en esta ventana quedó sin margen.