Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, considera que el encuentro contra Chivas no solo definirá sus posibilidades de terminar como líder del Apertura 2026, sino que servirá para medir el nivel de su equipo antes de una liguilla en la que espera volver a enfrentarse al Guadalajara, uno de los candidatos al título.

“Para mí es un partido que nos prepara para la liguilla. Es un partido que nos va a medir un poco también dónde estamos, cómo podemos funcionar y creo que es una buena prueba para nosotros”, declaró el estratega este viernes 20 de noviembre, durante una conferencia de prensa en La Noria.

De cara a la jornada 17, Huiqui reconoció el trabajo de Gabriel Milito al frente de Chivas y destacó la calidad de su plantel, por lo que anticipó que ambos equipos podrían encontrarse nuevamente en la fase final.

“Es un equipo al que nos enfrentaremos más adelante; no sabemos en qué momento, pero si todo va bien como lo esperamos, ellos también tienen un gran plantel que puede competirle a cualquiera”.

Cruz Azul y Chivas ya se enfrentaron en las semifinales del Clausura 2026, cuando La Máquina avanzó a la final con un marcador global de 4-3 y posteriormente conquistó el campeonato.

Cruz Azul puede cerrar como líder pese a sus altibajos

El conjunto cementero llega a la última jornada como líder del Apertura 2026 con 32 puntos, producto de 10 victorias, dos empates y cuatro derrotas, dos unidades por encima de América y Chivas.

Sin embargo, Huiqui reconoció que el desempeño del equipo no siempre estuvo acompañado por buenos resultados y que durante el campeonato tuvieron que modificar estructuras y ajustar el funcionamiento para recuperar la regularidad.

“Es el cierre de una campaña donde empezamos con altibajos, buenos resultados, a lo mejor no tan buen funcionamiento, pero fuimos mejorando partido a partido”, explicó.

Después de atravesar una racha de tres derrotas consecutivas entre las jornadas 3 y 5, Cruz Azul llega al encuentro contra Chivas con siete partidos sin perder, incluidos cinco triunfos consecutivos.

El entrenador destacó la capacidad de respuesta de sus futbolistas y consideró que terminar en el primer puesto representaría un impulso importante antes de comenzar la defensa del campeonato.

“Fue una temporada donde hicimos de todo, intentamos cambiar también estructuras de jugadores, y ganarte esos tres puntos nos daría obviamente el liderato, siendo una muestra de que el equipo compite en el torneo y creo que sería un buen aliciente para nosotros para poder enfrentar la liguilla”.

Cruz Azul depende de sí mismo para terminar como líder general: una victoria ante Guadalajara le permitiría alcanzar 35 puntos, sin importar el resultado del América frente a Tigres.

Finalmente, Huiqui insistió en la importancia de mantener la racha positiva frente a los equipos que también aspiran al campeonato.

“Sería increíble alargar esta racha de no perder, sería padre mantener esa hegemonía de ser un equipo complicado. Son tres puntos que nos darían muchísimo ante un rival que seguramente encontraremos en liguilla”, recalcó.

Cruz Azul visitará a Chivas este domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron, en un encuentro que podría definir el liderato y ofrecer un adelanto de otro enfrentamiento entre ambos por el título.