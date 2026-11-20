Este fin de semana se disputa la jornada final de la fase regular del Apertura 2026. A pesar de ello, una tercera parte de los clubes, es decir, seis equipos, todavía no cumplen con la regla de menores, de los cuales cuatro aún pelean por puestos de liguilla. Por esta razón, de no alcanzar la cuota se arriesgan a perder puntos clave en la mesa y quedar fuera de las fases finales.

De acuerdo con el reglamento 2026-27 de la Liga MX, para este torneo cada club tiene la obligación de alinear a futbolistas nacidos en 2004 o después (de 22 años o menos) durante al menos 1,170 minutos distribuidos a lo largo de la fase regular. En caso de no hacerlo, el castigo que marca el artículo 49 es una reducción de tres puntos en la tabla y una sanción económica del 15 por ciento de los recursos entregados por los Derechos de Formación.

Por el momento, 12 clubes ya cumplieron con el requisito: Xolos, Necaxa, Atlante, América, Atlas, Chivas, Pumas, Pachuca, Juárez, Querétaro, Cruz Azul y San Luis. Pero también hay otros seis equipos que aún deben minutos. A continuación, quiénes son y qué tanto les falta:

- Puebla: le faltan 16 minutos

- Monterrey: le faltan 18 minutos

- Santos: le faltan 36 minutos

- Toluca: le faltan 41 minutos

- León: le faltan 91 minutos

- Tigres: le faltan 102 minutos

En contraparte, quien lidera en la tabla de la regla de menores es Xolos, que con Gilberto Mora, Ramiro Árciga y Yael Padilla, entre otros, alcanza ya los 2,616 minutos, con lo que superó por más del doble los 1,170 obligatorios. Peldaños abajo, igual sobrados para cumplir la regla, aparecen Necaxa (2,367 minutos), Atlante (2,301 minutos), América (2,129 minutos) y Atlas (1,797 minutos).

Los castigos por la regla de menores pueden cambiar la liguilla

Entre los clubes que aún están pendientes, hay cuatro equipos involucrados en la pelea por la fase final. Uno es Toluca, que marcha en el cuarto lugar general con su clasificación aparentemente amarrada con 27 puntos. Sin embargo, una reducción de tres unidades y una combinación de resultados le puede quitar lo que parecía un boleto seguro a la fiesta grande.

Por su parte, Santos (6º con 25 puntos), Monterrey (7º con 24 puntos) y León (8º con 23 puntos) se ubican momentáneamente en zona de clasificación, con la esperanza de asegurar su pase en la última fecha. Aunque, si en este momento se les reducen los puntos por los minutos que les faltan, pasarán a ubicarse fuera de los puestos de liguilla.

Finalmente, está el caso de Puebla y Tigres, para quienes lo único que está en juego es la sanción económica que impone la Liga MX. Y es que, con o sin el castigo deportivo, ambos se encuentran eliminados y sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase, por lo que perder tres unidades no cambia su panorama en la tabla.

¿Cómo pueden León y Tigres sumar más de 90 minutos en un juego?

Asimismo, entre quienes aún deben minutos destacan los casos de León y Tigres, los cuales en los 90 minutos del último partido deben acumular 91 y 102 minutos, respectivamente. Aunque en los números parezca imposible, esto es viable debido a que cada jugador juvenil en cancha suma sus propios minutos de manera individual. Es decir, si un equipo le da 50 minutos a un juvenil y 60 a otro, entre los dos cosechan 110 minutos.

Aun así, hay un tope de hasta 225 minutos que puede registrar un equipo por partido, para evitar que una escuadra alinee a todos sus juveniles y salde toda la deuda de un solo golpe.