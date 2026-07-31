Sin bombazos tras el Mundial: los cuatro grandes reducen el riesgo en sus fichajes
El primer mercado de fichajes después del Mundial no ha dejado una contratación estelar entre los cuatro clubes más populares de la Liga MX. Cruz Azul incorporó a Alan Montes y Juan José Calero; Chivas, a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo; Pumas sumó a Sebastián Córdova, Cristian Calderón, Víctor Arteaga y Luciano Herrera; mientras América apenas hizo oficial al colombiano Óscar Perea.
La diferencia respecto del verano de 2025 no sólo está en la cantidad. Pumas pasó de Keylor Navas, Aaron Ramsey, Pedro Vite y Álvaro Angulo a cuatro jugadores que necesitan recuperar continuidad; América registró cinco altas, encabezadas por Allan Saint-Maximin; Cruz Azul compró los derechos de José Paradela y Jeremy Márquez, y Chivas incorporó a cuatro mexicanos.
Esta vez predominan los futbolistas procedentes del mercado local y operaciones sin grandes desembolsos. Calero y Víctor Arteaga llegaron libres; Luciano Herrera y Perea fueron cedidos con opción de compra, mientras distintos reportes colocaron a Alan Montes también como agente libre. Cinco de las nueve incorporaciones, por lo tanto, no requirieron una compra inmediata de derechos.
No existe una política de fichajes común entre los cuatro. Cruz Azul ya había invertido para construir al campeón; Chivas consideró que sólo necesitaba dos piezas; Pumas buscó oportunidades de mercado para completar al finalista del torneo anterior, y América quedó condicionado por los tiempos del Mundial y todavía espera más refuerzos.
Cruz Azul dejó de comprar titulares para completar al campeón
La Máquina es el contraste más claro. En los dos mercados anteriores incorporó a Paradela, Márquez, Agustín Palavecino, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez. Para el Apertura 2026 solamente agregó a Montes y Calero, dos futbolistas que incialmente aumentan la profundidad de la plantilla en lugar de desplazar a sus principales figuras.
Montes volvió al futbol mexicano después de jugar en Turquía y firmó por un año, de acuerdo con los reportes sobre su contratación. Calero arribó libre desde Venados tras marcar 22 goles en la temporada 2025-26 de la Liga de Expansión y recibió un contrato por dos años.
Joel Huiqui cerró públicamente la puerta a más refuerzos después de vencer al Puebla en la segunda jornada. El entrenador explicó que la reconversión de Jeremy Márquez como lateral cubrió una de las posiciones pendientes y que su prioridad consiste en recuperar a los lesionados.
“No estoy esperando nada; el equipo está completo”, afirmó.
La posible salida de Erik Lira a Europa es la única que podría alterar esa planeación. El mediocampista reconoció que existían conversaciones avanzadas para continuar su carrera en el Viejo Continente, aunque todavía no había una oferta formal. Reportes señalan al Mónaco como el equipo más interesado.
Chivas contrató menos
El Guadalajara también se detuvo en dos incorporaciones. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo conocen la Liga MX, tuvieron actividad en el semestre anterior y llegan para competir de inmediato por un lugar en el ataque de Gabriel Milito.
Los reportes señalan que ambos fueron adquiridos de manera definitiva. El cambio respecto del Apertura 2025 está en la concentración de los movimientos.
Hace un año llegaron Efraín Álvarez, Richard Ledezma, Bryan González y Diego Campillo. Ahora el club eligió dos perfiles ofensivos que, de acuerdo con el director deportivo Javier Mier, responden a las funciones solicitadas por Milito.
“Los dos fichajes que necesitábamos fueron exactamente los que llegaron”, aseguró Milito.
El entrenador utilizó la participación de cinco futbolistas del Guadalajara en el Mundial como un argumento para confiar en su base. También señaló que la cantera debe ser una de las principales vías para fortalecer al equipo.
Chivas es, por ello, la excepción parcial dentro de la tendencia. Redujo la cantidad de altas, pero eligió a dos futbolistas mexicanos con posibilidades de convertirse en titulares y que, según los reportes sobre ambas operaciones, requirieron una inversión mayor que las incorporaciones realizadas por Cruz Azul y algunas de Pumas.
Pumas cambió las figuras por jugadores que necesitan recuperar continuidad
Pumas realizó cuatro incorporaciones, la mayor cantidad entre los grandes, pero sus nombres tienen un perfil distinto al del mercado anterior.
En el verano de 2025, Universidad contrató a Navas, Ramsey, Vite y Angulo. Dos eran figuras reconocidas a nivel internacional y los otros dos llegaron después de destacar fuera de México.
Para el Apertura 2026, el club se inclinó por jugadores con experiencia en la Liga MX, menor protagonismo reciente y condiciones económicas más favorables.
Córdova salió de Toluca después de un semestre con poca continuidad; Arteaga también tuvo pocos minutos antes de quedar libre; Herrera no era titular habitual en Newell’s, mientras Calderón fue quien tuvo mayor participación reciente en su préstamo en Necaxa.
Antonio Sancho explicó que Arteaga fue elegido para sustituir a César Garza y agregar dinámica al mediocampo. Herrera, por su parte, cubre la necesidad de contar con otro atacante capaz de comenzar desde la izquierda después de la salida de Carrillo.
“Falta muchísimo para el cierre del mercado, pero estamos completos”, dijo el vicepresidente deportivo.
Pumas no redujo la cantidad de movimientos, sino el riesgo y el perfil de sus contrataciones. Después de buscar figuras internacionales, apostó por futbolistas a los que puede recuperar o evaluar antes de realizar una inversión definitiva.
América todavía puede romper la tendencia
Las Águilas fueron el club que más habló de reforzarse y el que menos movimientos ha completado. Santiago Baños anunció al menos cuatro incorporaciones para este torneo y Guillermo Almada planteó la llegada de entre cuatro y cinco, pero la primera se produjo después del inicio del campeonato.
Óscar Perea, extremo colombiano de 20 años, llegó cedido por un año por el Strasbourg con opción de compra. La operación contrasta con el Apertura 2025, cuando el club presentó a cinco futbolistas: Ralph Orquín, Alexis Gutiérrez, Raúl Zúñiga, Saint-Maximin e Isaías Violante.
El Mundial sí afectó directamente sus tiempos. Baños reconoció que dos de los objetivos participaron en el torneo y que eso complicó las negociaciones. Almada agregó que las vacaciones de los futbolistas, los periodos de descanso y el incremento de los precios dificultaron que las altas estuvieran listas desde la pretemporada.
“Uno quisiera tener las incorporaciones ya, pero hay un Mundial”, explicó Almada.
América es el único de los cuatro que mantiene sigue en la búsqueda de más fichajes. Las próximas incorporaciones determinarán si también redujo el riesgo de sus operaciones o si termina rompiendo la tendencia con una inversión de mayor jerarquía.
El mercado de pases cerrará el 11 de septiembre, entre las jornadas 7 y 8. Hasta entonces, Cruz Azul sólo reconsideraría su plan ante una salida importante; Chivas se declara completo; Pumas permanece atento a una oportunidad, y América todavía debe concretar buena parte de lo anunciado.