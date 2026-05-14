Sin Keylor Navas, el torneo histórico de Pumas probablemente no existiría
Los 36 puntos, el liderato y las semifinales construyeron el mejor torneo corto en la historia de Pumas, pero detrás de esa campaña hubo una constante: cuando el equipo sufrió, dejó espacios o perdió control de los partidos, apareció Keylor Navas para enmendar los errores.
El portero costarricense terminó la fase regular con 6.53 goles evitados, la mejor cifra de todo el Clausura 2026 y muy por encima del resto de los guardametas del torneo. El segundo lugar fue Antonio Rodríguez, de Tijuana, con 1.70. La diferencia ayuda a entender el peso del arquero en el éxito de los felinos.
El equipo recibió apenas 17 goles en fase regular. Sin Navas, la cifra hubiera sido mucho más alta y el margen competitivo de los universitarios también.
El jugador centroamericano cerró además con siete porterías en cero, empatado con Camilo Vargas como la mejor marca del campeonato. Promedió 4.4 atajadas por partido y también fue el portero mejor calificado de la liga en Sofascore con 7.32.
El impacto de Keylor apareció todavía más en los partidos que definieron el torneo. En enero mantuvo la victoria ante Tigres en el Universitario con una actuación que evitó 1.5 goles esperados y ayudó a romper una racha de 12 años sin ganar en esa cancha.
Luego llegó la serie de cuartos de final ante el América. Pumas avanzó a semifinales, aunque pasó demasiados momentos cerca de su propia portería. En el partido de vuelta, las Águilas terminaron con 64% de posesión, 22 disparos y 16 tiros de esquina. El equipo de Efraín Juárez resistió más de lo que controló.
Ahí volvió a aparecer Navas. En el duelo de vuelta sostuvo al equipo durante varios tramos del asedio azulcrema y evitó casi un gol. A pesar de recibir tres dianas, dejó la sensación de que el margen de error de Pumas sin él sería mucho menor.
El valor de Keylor no solo aparece en las atajadas. Dentro del vestidor también se convirtió en uno de los causantes que ayudaron a cambiar hábitos dentro del equipo. A sus 39 años mantiene rutinas de entrenamiento de élite y una disciplina diaria que terminó por contagiar al grupo en uno de los procesos físicos más agresivos del club en años recientes.
Desde la llegada de Juárez, Pumas redujo cerca de 150 kilos de grasa corporal y parte de esa transformación también se apoyó en referentes acostumbrados a competir al máximo nivel europeo.
Navas no llegó a Ciudad Universitaria como una figura de retiro. Llegó todavía con hábitos de futbolista de élite que aprendió en el Real Madrid, en donde en en cinco temporadas conquistó 12 títulos, entre ellos tres Champions.
Por eso su impacto en el torneo histórico de Pumas no se explica solo desde las estadísticas. También se mide en puntos rescatados, partidos en los que fue clave en la supervivencia del club y eliminatorias en las que sostuvo al equipo cuando más sufrió. Sin Keylor, probablemente este Pumas no habría llegado tan lejos.