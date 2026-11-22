Esteban Solari dio por terminado su primer torneo al frente de Pumas con 21 puntos y con el fracaso de quedarse fuera de la Liguilla. Sin embargo, al revisar los números, resultó que el estratega cosechó exactamente las mismas unidades que Efraín Juárez en sus primeras campañas al mando de los universitarios.

La diferencia fue que, mientras al mexicano le bastó para meterse a las finales, el timonel argentino ni siquiera superó la fase regular.

Este sábado 21 de noviembre, los auriazules disputaron su duelo de la jornada final del Apertura 2026 ante Monterrey. El equipo esperaba un milagro, pues necesitaba ganar y aguardar una combinación de resultados para aspirar a la fiesta grande.

No obstante, no ocurrió ni lo uno ni lo otro, ya que los marcadores de los otros partidos los dejaron eliminados desde antes de comenzar su encuentro, además de que al final cayeron por 0-2 para ubicarse en el 11° lugar, fuera de la zona de clasificación.

Si bien hoy la cifra ya mencionada les resulta insatisfactoria a los de la UNAM, cabe señalar que hace un año exactamente la misma cantidad les permitía soñar con el título.

Efraín Juárez se benefició del Play-In

Como muestra está la primera campaña de Efraín Juárez con Pumas, en el Clausura 2025. El entrenador, que hoy tiene 38 años, arribó a mitad de aquel torneo tras la destitución de Gustavo Lema y un breve interinato de Raúl Alpízar. En ese semestre logró cerrar la fase regular con 21 puntos para ubicarse en el 10° lugar. El detalle estuvo en que en ese entonces todavía existía el Play-In, por lo que con dicha posición logró ganarse el último cupo a esta fase reclasificación, donde eliminó en primera ronda a Bravos de Juárez para después caer en la segunda etapa ante Monterrey por 2-0.

Posteriormente, para el Apertura 2025, ahora sí el primer torneo completo de Efraín desde el inicio, la historia fue idéntica. Una vez más sumó 21 unidades, terminó 10° y avanzó al repechaje. Lo único que cambió fue que esta vez Pachuca los eliminó en la primera ronda del Play-In por 3-1.

Pumas le tuvo paciencia a Efraín, con Solari está por verse

A pesar de las eliminaciones que sufrió Efraín Juárez, recibió el respaldo de la directiva para continuar en la dirección técnica. Fue así como en su tercera campaña, en el Clausura 2026, encontró la mejor versión de los felinos, con una suma de 36 puntos para cerrar como líder general y alcanzar la final en la Liguilla.

De momento, se desconoce si Solari tendrá el mismo apoyo, ya que si bien tiene contrato hasta 2028, será el club el que tenga la decisión final sobre si continúa su proyecto para el Clausura 2027 o si llegará un nuevo jefe a los banquillos.