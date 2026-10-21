Tahiel Jiménez, el heredero de un campeón que sostiene al Santos

Tahiel Jiménez rescató una vez al Santos. En septiembre de 2024, cuando el equipo acumulaba 12 partidos de Liga MX sin ganar, apareció en el tiempo agregado para marcar de cabeza el gol de la remontada 3-2 sobre el Necaxa, en la Jornada 6 del Apertura 2024. Tenía solo 18 años y cargaba con el apellido del exfutbolista argentino Walter “Lorito” Jiménez, campeón con el club en 2008.

Walter sigue como su primer consejero. “Justamente le hablé porque no se me estaba dando el gol, me dijo que tuviera paciencia que confiara en Dios”, contó Tahiel en agosto, cuando atravesaba una etapa sin anotar.

Dos años después de aquel gol contra el Necaxa, el club volvió a necesitarlo. El delantero marcó cinco goles en dos partidos y se convirtió en el sostén ofensivo de un Santos que pasó del último lugar a pelear por la clasificación en el Apertura 2026.

La recuperación parecía improbable. Los laguneros consiguieron apenas un punto en las primeras siete jornadas y venían de terminar últimos en el Clausura 2026, con 12 unidades. El entrenador Renato Paiva encontró respuestas frente al Juárez, el Toluca y el Pachuca, pero todavía necesitaba mantener el impulso de un equipo acostumbrado a perder.

Entonces apareció Jiménez, quien apenas sumaba seis minutos en las primeras 10 jornadas. Paiva lo prefirió sobre Esteban Lozano, otro juvenil, este de 23 años, para visitar al San Luis.

"Este juego era más para las características de Jiménez y nos salió bien", explicó el técnico.

Su doblete le dio al Santos la remontada 1-2 en la Jornada 11. Una semana después, marcó tres goles en el 5-0 sobre el Querétaro. Así, firmó cinco de los últimos siete tantos del equipo, el 71.4 por ciento de su producción en esos dos partidos.

La racha llegó a cinco victorias consecutivas y llevó a los Guerreros a 16 puntos, más de lo que sumaron en todo el campeonato anterior, con cinco jornadas por delante. Este miércoles recibirán a los Pumas en el Estadio Corona, con la oportunidad de alargar la racha a seis los triunfos y consolidarse entre los aspirantes a la fase final.

Jiménez no inició la recuperación, pero le dio la contundencia para prolongarla. Contra el San Luis empató de cabeza y aprovechó un rebote para completar la remontada, y frente al Querétaro abrió el marcador antes de anotar otros dos dentro del área.

El cambio también es colectivo. Eduardo Aguirre aportó un gol y una asistencia ante el Querétaro, Ezequiel Bullaude suma tres pases para gol en el torneo y la defensa volvió a dejar su portería en cero. Tahiel es el máximo goleador del Santos, pero su aparición forma parte de una transformación que Paiva atribuye también a un cambio de mentalidad.

Un apellido ligado a la historia del Santos

En agosto de 2007, una fotografía publicada por El Siglo de Torreón mostraba a Walter Jiménez con su hijo Tahiel, de un año y siete meses, durante una presentación de uniformes del Santos. El padre integraba un equipo recién salido de la lucha por el descenso, que diez meses después conquistaría el Clausura 2008.

Walter también fue uno de sus primeros entrenadores. Tras retirarse fundó el Centro de Formación Lorito Jiménez 7, en Irapuato, donde dirigió a Tahiel durante su infancia. En una entrevista de 2015, durante la Copa Santos Peñoles, contó que entrenar a su hijo era una experiencia distinta.

"Como padre se sufre mucho más", reconoció el exfutbolista, quien defendía que los niños disfrutaran del futbol antes de someterse a las exigencias competitivas.

Tahiel pasó por las fuerzas básicas del Querétaro antes de llegar a la cantera del Santos en 2022. Hasta noviembre de 2023 sumaba 30 goles en 58 partidos oficiales y disputó la final Sub-16 del Clausura 2023, que los laguneros perdieron ante el Monterrey.

También respondió con México. Anotó contra Alemania en el Mundial Sub-17 de 2023 y frente a Chile en el Mundial Sub-20 de 2025, y consiguió un triplete ante Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.

Esa capacidad goleadora, sin embargo, no se tradujo en continuidad en Primera División: Debutó el 12 de abril de 2024 contra el Necaxa y, después del gol que cortó la racha sin victorias, pasó por largos periodos con poca participación.

Una nueva generación para el Tri

Su aparición coincide con la búsqueda de delanteros que enfrenta Rafael Márquez en la selección. Raúl Jiménez, de 35 años, estará fuera hasta enero de 2027 tras una operación en la rodilla izquierda y es poco probable que llegue al siguiente Mundial; Santiago Giménez todavía busca consolidarse como goleador del Tri y Armando González tampoco ha llevado su efectividad a la selección.

México marcó apenas dos goles en los primeros cuatro partidos de Márquez, ninguno de sus delanteros. Tahiel necesita continuidad antes de aspirar a una convocatoria, pero representa una alternativa joven en una posición sin respuestas claras de cara a la siguiente Copa del Mundo.

Jiménez omparte generación con Gilberto Mora y Aldo Patricio de Nigris, delantero del Monterrey, ambos de 18 años, y los tres tienen algo más en común: son hijos de exfutbolistas. Walter Jiménez fue campeón con el Santos, Gilberto Mora Olayo jugó en los Jaguares de Chiapas y Aldo de Nigris conquistó dos títulos de Liga MX con el Monterrey.

Tahiel conoce a Mora desde las selecciones juveniles, compartieron el Mundial Sub-20 de 2025, en el que el mediocampista le dio la asistencia del gol contra Chile.

"Aunque soy mayor, le aprendo porque es un jugador diferente", dijo entonces Jiménez a FOX Sports. También reconoció su admiración por Santiago Giménez y su deseo de jugar en Europa, aunque antes se puso otra meta: ganar un campeonato con el Santos, como su padre en 2008.

Paiva, por ahora, pide calma: "No hay que confundir crecimiento y confianza con euforia", advirtió después del doblete en San Luis. Este miércoles, ante los Pumas, Tahiel tendrá otra oportunidad de demostrar que su crecimiento es verdadero.

Casi dos décadas después de aquella fotografía, Tahiel intenta sostener otra recuperación del Santos, y esta vez el apellido Jiménez se escribe con su nombre.