Los cinco clubes de la Liga de Expansión que buscan recuperar el ascenso y descenso concluyeron este jueves sus dos jornadas de audiencias ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en Ciudad de México.

Después de aproximadamente 16 horas de comparecencias, la decisión quedó en manos de los tres árbitros que deberán resolver el litigio contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX.

Leones Negros, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC y Mineros de Zacatecas impugnan el artículo 35 del Reglamento de Competencia 2026-2027, que mantiene cerrado el ascenso a Primera División y el descenso a la categoría inferior.

El procedimiento, identificado como CAS 2026/A/12590, se desarrolló el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, sobre Paseo de la Reforma. La primera jornada duró aproximadamente 11 horas y la segunda entre cinco y seis, durante las cuales las partes presentaron sus argumentos y pruebas bajo condiciones de confidencialidad.

“Sensación de confianza para nosotros, cumplimos con nuestro rol, que es defender nuestra causa y, bueno, lo demás pues ya queda en ellos”, declaró Alberto Castellanos, presidente del Patronato de Leones Negros, después de la segunda jornada.

Desde la FMF, su secretario general, Íñigo Riestra, también expresó confianza en el procedimiento. “Nos fue muy bien, los jueces tuvieron la oportunidad de escuchar a todas las partes, tienen la información completa y ahora les corresponde a ellos hacer su análisis y notificarnos”, señaló.

¿Qué viene después de las audiencias?

La controversia se remonta a abril de 2020, cuando la FMF suspendió el ascenso y descenso durante seis temporadas. En septiembre de 2025, el TAS rechazó una primera apelación de seis clubes al determinar que la suspensión comprendía hasta el cierre de la campaña 2025-2026.

Aquel laudo no ordenó expresamente restablecer el sistema para el siguiente torneo. El nuevo procedimiento cuestiona que el reglamento 2026-2027 mantenga la restricción una vez concluido el periodo originalmente aprobado.

El tribunal deberá analizar los argumentos y emitir un laudo. Reportes de prensa sitúan la posible resolución entre diciembre de 2026 y enero de 2027, aunque todavía no existe una fecha oficial. Un fallo favorable a los clubes tampoco implicaría necesariamente un ascenso inmediato, pues sus efectos dependerían de los términos de la decisión.

Los otros frentes para recuperar el ascenso

El TAS constituye uno de cuatro caminos mediante los cuales se cuestiona el cierre del futbol mexicano.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) mantiene abierta la investigación IO-001-2026 sobre posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de afiliación, organización y acceso a competencias profesionales. La apertura del expediente no supone que se haya acreditado una infracción.

En el Senado, la iniciativa de Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, propone incorporar mecanismos permanentes de ascenso y descenso a la Ley General de Cultura Física y Deporte. El proyecto continúa pendiente de dictaminación en comisiones, después de recibir expresiones de apoyo de legisladores de distintas bancadas.

Finalmente, ciudadanos han promovido amparos contra decisiones relacionadas con el sistema de competencia. Una revisión periodística de expedientes identificó que varios fueron desechados, mientras que el 1591/2026, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de Zacatecas, continúa en trámite y tiene señalada una audiencia constitucional para el 15 de enero de 2027.

Los procedimientos tienen alcances diferentes: el TAS analiza la controversia deportiva, la CNA investiga posibles afectaciones a la competencia económica, el Senado estudia una reforma legal y los juzgados examinan los argumentos constitucionales de los promoventes.

Con las comparecencias concluidas, los cinco clubes esperan una resolución del TAS, mientras la discusión sobre el regreso del ascenso y descenso continúa abierta en otras instancias.