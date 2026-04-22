Tigres, al borde del fracaso en el Clausura 2026: millonaria plantilla, pero Liguilla en riesgo
Los Tigres, la quinta plantilla más cara del Clausura 2026 (73.4 millones de euros), llega a las últimas dos jornadas con la Liguilla en duda. No eliminado, pero sí contra la pared. Para el equipo más ganador de la década pasada, esto se transforma en una señal de advertencia.
El contraste pesa. Mientras los felinos se juegan el pase, cuadros con menor inversión ya están mejor posicionados e incluso dentro: Pachuca (49.6 mde), Pumas (52), ya están clasificados, mientras que Atlas (29.2), León (41.9) y Tijuana (46.3) luchan con ellos por uno de los tres lugares disponibles.
Pero Tigres no está ahí por no haber sido competitivo. Es el que más pases acertados tiene en el torneo (5,351), el segundo con más asistencias (19) y el quinto mejor ataque (23 goles). Tiene la pelota y volumen, pero no le alcanza.
El problema aparece cuando el juego llega al área y tiene que aparecer los definidores. Apenas 54 disparos a portería (octavo en la liga). Poco para un equipo que permanece tanto tiempo en campo rival.
Hay otros datos que lo explican mejor: Es el tercer equipo con más 1vs1 que terminan en gol (siete), pero esa ventaja no se convierte en una constante. Gana duelos, pero no domina partidos.
Todo pasa por el bajo nivel de sus atacantes. Ángel Correa lidera en disparos a portería (14) y es el mejor goleador cinco tantos junto a Juan Brunetta, sin embargo, el vacío está en los artilleros: Rodrigo Aguirre, el refuerzo estelar que deberá tomar el lugar del histórico André-Pierre Gignac, apenas suma un gol, mientras que la leyenda francesa, a sus 40 años, otro más.
Incluso en el mediocampo, Tigres tiene control, pero le falta profundidad. Jesús Garza lidera al equipo en pases acertados (657), reflejo de una circulación constante que rara vez se traduce en daño real.
Todo pasa cuando el margen se reduce a lo mínimo. El calendario no dejó espacio: Atlas, rival directo, en la Jornada 16, la penúltima de la fase regular. Una final adelantada. Ganar lo mete; perder lo deja al borde de la eliminación.
El cierre tampoco cambia: recibe al Mazatlán. Solo hay seis puntos en juego, si los gana, clasifica. Si no, dependerá de otros y se perderá su primera Liguilla desde el Clausura 2014, la primera en 12 años.