Toluca apaga al León y avanza a la final de la Leagues Cup
El León llegó a las semifinales con nueve goles y cuatro victorias en cuatro partidos de Leagues Cup. El Toluca no le permitió extender ninguna de las dos rachas. Los Diablos ganaron 2-0 en Houston y avanzaron por primera vez a la final del torneo bajo su formato actual.
El equipo de Antonio Mohamed sostuvo primero el partido desde la defensa y encontró la ventaja cuando terminaba el primer tiempo. Después de un tiro de esquina, Federico Pereira recogió el balón fuera del área y marcó el 1-0 al minuto 41 con un disparo de derecha.
León intentó responder con Daniel Arcila y Díber Cambindo, sus principales amenazas durante el torneo, pero no consiguió romper a la defensa que había llegado como la mejor entre los representantes mexicanos.
Toluca terminó por aprovechar precisamente el arma que más preocupaba a Mohamed antes del partido: las transiciones.
Al minuto 69, Jorge Díaz condujo un contraataque y encontró a Federico Viñas para el 2-0. El uruguayo recibió dentro del área y definió de izquierda para darle a los Diablos una ventaja que León ya no pudo recortar.
La Fiera perdió a Jhohan Romaña al 75 por una segunda tarjeta amarilla, cuando ya perseguía dos goles. Toluca también terminó con diez, después de que Bruno Méndez recibió la segunda amarilla al 89, pero para entonces el 2-0 estaba prácticamente resuelto.
Toluca extendió así a seis partidos su racha sin perder frente al León y frenó al único mexicano que había ganado todos sus encuentros de esta Leagues Cup.
Los Diablos esperan ahora al ganador del América-Monterrey. Cualquiera que avance completará una final totalmente mexicana y el campeón será el primero de Liga MX desde que la Leagues Cup adoptó su formato ampliado en 2023.