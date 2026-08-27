Toluca asegura un mexicano en la final de la Leagues Cup
Tres equipos mexicanos jugaron los primeros tres cruces de cuartos de final de la Leagues Cup y los tres siguen con vida. El Toluca completó la racha al vencer 2-0 al Austin FC y aseguró que la Liga MX tendrá, al menos, un representante en la final.
Los Diablos se unieron al Monterrey y al León, que un día antes habían eliminado al Chicago Fire y al Real Salt Lake. Ahora Toluca y León se enfrentarán en semifinales, por lo que uno de los dos disputará el título.
Toluca necesitó aprovechar un partido que comenzó a inclinarse antes del descanso. Joseph Rosales dejó al Austin con diez jugadores alrededor del minuto 40, después de que el VAR revisó una entrada sobre Federico Pereira y convirtió la amarilla inicial en expulsión.
La superioridad numérica todavía tardó en reflejarse. El equipo de Antonio Mohamed se fue al descanso con el 0-0, pero encontró la ventaja al inicio del segundo tiempo.
Oleksandr Svatok derribó a Jesús Angulo dentro del área y Helinho convirtió el penal al minuto 52, con un disparo raso para superar a Brad Stuver. El brasileño estuvo cerca de ampliar la diferencia poco después, pero el portero evitó el segundo.
Austin buscó el empate hasta el tiempo añadido, pero el Toluca terminó de resolverlo en la última jugada. Jorge Díaz marcó el 2-0 al 90+7, con un remate dentro del área que cruzó por abajo a Brad Stuver.
El Austin había llegado a los cuartos sin perder en tiempo regular y después de superar consecutivamente al Tijuana, al Puebla y al América. El Toluca frenó esa ruta y alcanzó por primera vez las semifinales de la Leagues Cup.
La representación mexicana todavía puede crecer. Más tarde, el América enfrenta al Columbus Crew en el último cruce de cuartos y, si también avanza, los cuatro semifinalistas serán de la Liga MX.