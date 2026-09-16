Toluca derrota a Puebla en partido pendiente y toma el liderato del Apertura 2026
Los Diablos Rojos ganaron 1-0 en el Estadio Cuauhtémoc con un increíble autogol de José Rodrigo Pachuca Martínez
El Toluca derrotó 1-0 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en partido pendiente de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El triunfo escarlata llegó a los 69 minutos gracias a un autogol de José Rodrigo Pachuca Martínez después de un tiro de esquina en el que Federico Viñas remató al poste y el rebote golpeó al jugador de la Franja, mandando el balón al fondo de la portería.
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Con este resultado, los Diablos Rojos llegaron a 19 puntos y treparon al liderato general.
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