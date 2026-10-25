Toluca en caída libre previo al cierre de la fase regular: de dominar a poner en riesgo la Liguilla

Si hay un equipo que jamás salió del top 8 desde que arrancó el torneo, ese es Toluca. Los Diablos dominaron la primera mitad de la fase regular; sin embargo, para el segundo tramo de la competencia pasaron de ser el rival a vencer a desinflarse, acumulando ya seis partidos consecutivos sin ganar.

La última victoria de los mexiquenses se remonta al 15 de septiembre, cuando vencieron como visitantes 0-1 al Club Puebla en el duelo pendiente de la Jornada 7. A partir de ese momento, los dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed registraron un balance de cuatro empates y dos derrotas.

Jornada 7 (reprogramado): Puebla 0-1 Toluca (Última victoria)

Jornada 9: Toluca 2-3 Santos

Jornada 10: Cruz Azul 3-3 Toluca

Jornada 11: Tigres 3-2 Toluca

Jornada 12: Toluca 1-1 San Luis

Jornada 13: Toluca 2-2 Tijuana

Jornada 14: León 1-1 Toluca

En riesgo de perder su boleto a liguilla

Para la Jornada 9, el Toluca marchaba como líder absoluto con 19 unidades. Ahora, tras empate ante León por la fecha 14, apenas alcanza los 23 puntos. Y aunque todavía se ubica en la tercera posición, su permanencia en la parte alta de la tabla comienza a tambalearse, pues el colchón de unidades que generó en el inicio de la campaña se desvanece semana a semana.

Únicamente cuatro puntos separan a los escarlatas de quedar fuera de los puestos de clasificación, esto cuando aún restan tres jornadas por disputarse y nueve unidades en juego.

América: 27 puntos | 12 partidos jugados (Zona de Liguilla) Guadalajara: 26 puntos | 14 partidos jugados (Zona de Liguilla) Toluca: 23 puntos | 14 partidos jugados (Zona de Liguilla) Cruz Azul: 23 puntos | 13 partidos jugados (Zona de Liguilla) León: 22 puntos | 14 partidos jugados (Zona de Liguilla) Atlas: 21 puntos | 13 partidos jugados (Zona de Liguilla) Monterrey: 20 puntos | 13 partidos jugados (Zona de Liguilla) Querétaro: 20 puntos | 12 partidos jugados (Zona de Liguilla) Santos: 19 puntos | 13 partidos jugados San Luis: 19 puntos | 14 partidos jugados

Lo que le resta al Toluca en el calendario

Con este panorama, para Toluca, cada una de las tres jornadas restantes representará jugarse la vida por seguir contendiendo al título.

En primera instancia, los escarlatas visitarán al súper líder América. Posteriormente, recibirán a Monterrey en un choque directo entre dos equipos de alto cartel y que hoy luchan por estar en la fiesta grande. Finalmente, para cerrar la fase regular, se medirá al Pachuca que, a pesar de marchar en la penúltima posición con 13 unidades, mantiene vivas sus aspiraciones matemáticas de clasificación.

Próximos partidos del Toluca:

Jornada 15: América vs. Toluca — Sábado 31 de octubre | 10:00 p.m.

Jornada 16: Toluca vs. Monterrey — Sábado 7 de noviembre | 8:00 p.m.

Jornada 17: Pachuca vs. Toluca — Sábado 21 de noviembre | 5:00 p.m.