El Toluca de Mohamed igualó al América de Jardine, pero tardó 105 días más
El 25 de mayo de 2025, el Toluca de Antonio Mohamed venció al América en la final del Clausura y marcó una especie de cambio de estafeta del equipo dominante del futbol mexicano.
Fue el primero de los seis títulos que convirtieron al “Turco” en el entrenador más ganador en la historia de los Diablos y, al mismo tiempo, el que frenó al América de André Jardine cuando buscaba un cuarto campeonato consecutivo de Liga MX.
Quince meses después, la Leagues Cup 2026, ganada el domingo pasado, completó la colección de Mohamed y puso su ciclo a la altura del que Jardine había construido en Coapa. Mismo número de trofeos, pero distintos recorridos.
Dos plantillas caras, una más que la otra
Mohamed recibió al Toluca después de una de las inversiones más fuertes del futbol mexicano en los últimos años.
Helinho había costado 13.5 millones de euros, un récord para el Toluca; Paulinho, 8; Jesús Gallardo, 4.7; Frankie Amaya, 3.7, y Anderson Duarte otros 3.7, de acuerdo con cifras de Transfermarkt. Esos cinco movimientos sumaron 33.4 millones y todos ocurrieron antes de que asumiera, en diciembre de 2024, el banquillo.
En esa temporada 2024-25, el Toluca registró 39.3 millones de euros en incorporaciones frente a 24.2 del América, de acuerdo con Transfermarkt. La diferencia estaba en el gasto, no en el valor de las plantillas: cuando Mohamed asumió en diciembre de 2024, Transfermarkt tasaba al Toluca en 72.9 millones y al América en 93.9. Ya con el argentino, los Diablos destinaron otros 17 millones a fichajes en 2025-26.
Francisco Suinaga, presidente del Toluca, reconoció que el armado venía de atrás. Explicó que con Ignacio Ambriz empezó la inversión y con Renato Paiva llegó otra "todavía más fuerte", acompañada por una mejor selección de futbolistas.
"Se armó un equipo muy competitivo en muchas líneas, con mucha competencia interna y con ciertas posiciones determinantes", dijo.
El siguiente paso fue encontrar a Mohamed, uno de los técnicos más ganadores del futbol mexicano reciente. Antes de llegar al Toluca fue campeón de Liga MX con el Tijuana, el América y el Monterrey. Suinaga señaló que vio cómo venía funcionando el plantel y entendió que el “Turco” podría agregar “este detalle, esta pequeña gran cosa que es la que te da títulos”.
El América tampoco levantó seis trofeos sin dinero. Transfermarkt registró 24 millones de euros en fichajes en 2023-24 y 24.2 en 2024-25, las temporadas del tricampeonato. En 2025-26 todavía gastó otrs 22.8, sobre todo con las contraciones de Allan Saint-Maximin e Isaías Violante, en la última campaña de Jardine, que dejó el club en junio de 2026.
364 días contra 469
El América levantó el primero con Jardine el 17 de diciembre de 2023, ante Tigres en la final del Apertura, y alcanzó el sexto el 15 de diciembre de 2024, contra el Monterrey. Entre uno y otro pasaron 364 días.
Mohamed comenzó su racha el 25 de mayo de 2025 y completó los seis títulos el 6 de septiembre de 2026 con la Leagues Cup: 469 días, 105 más que Jardine.
La otra diferencia está en cuántas veces tuvo que jugarse un trofeo cada uno. Jardine ganó las finales del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, además de la Supercopa de la Liga MX 2024 y la Campeones Cup; el Campeón de Campeones 2023-24 se le adjudicó automáticamente por haber conquistado los dos torneos de Liga de la temporada. Cinco disputadas, cinco ganadas y un título sin jugar.
Mohamed necesitó una final más. Tras sumar cinco, perdió 1-3 con el Cruz Azul el Campeón de Campeones 2026. La Leagues Cup le dio el sexto en la siguiente oportunidad: seis ganadas y una perdida.
Qué presume cada palmarés
Jardine construyó el suyo alrededor de la Liga MX. Tres de sus seis trofeos son campeonatos, y con ellos convirtió al América en el primer tricampeón de los torneos cortos. A eso sumó Campeón de Campeones, Supercopa de la Liga MX y Campeones Cup.
Mohamed tiene dos Ligas, pero extendió el éxito del Toluca fuera de México: Copa de Campeones de Concacaf, Leagues Cup, Campeones Cup y Campeón de Campeones.
Los dos llegaron a proyectos que ya venían construyéndose.
"América estaba construyendo algo importante y tengo un poco de suerte al decir que llegué al momento de empezar a ganar", señaló Jardine sobre su etapa más dominante.
Mohamed encontró algo parecido: una plantilla reforzada con un gasto superior al del América en aquella temporada y un club que siguió invirtiendo después de su llegada: "Yo soy parte de todo lo que se ha ganado, lo que uno consigue siempre se debe al esfuerzo y la entrega de los jugadores".
Jardine tardó menos y ganó todo lo que jugó. Mohamed necesitó 105 días más, cayó una vez y armó un palmarés con mayor peso internacional. La cuenta empezó cuando uno le quitó al otro el cuarto título consecutivo de Liga MX.