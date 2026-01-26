Tres lecciones para Javier Aguirre tras los amistosos ante Panamá y Bolivia
México concluyó sus ensayos de enero previo a la Copa del Mundo 2026, con notas positivas y negativas, luego de vencer como visitante a Panamá y Bolivia.
Javier Aguirre llamó a 26 de sus 27 de elementos de equipos de Liga MX (solo Obed Vargas, del Sounders de la MLS, fue el único que venía del extranjero), a los que probó en entornos “hostiles”, como el estadio Rommel Fernández ante más de 16 mil aficionados que apoyaron a una Panamá que se prepara para el Mundial y en el Ramón “Tahuichi” Aguilera, con más de 25 mil hinchas que alentaron a una Bolivia que se prepara para jugar el repechaje de marzo.
A continuación, compartimos tres lecciones que aprendió Javier Aguirre, después de los encuentros.
“Tala” Rangel, el portero de confianza de Aguirre
Si algo dejó en claro el “Vasco” en estos encuentros, es que Raúl “Tala” Rangel tiene pie y medio para ser el portero titular de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.
Rangel, de las Chivas, fue el guardameta ante Panamá y Bolivia, en los que dejó su arco en cero. Ante los panamameños rechazó el único remate a puerta en el que fue exigido y ante los bolivianos, atajó los cuatro disparos con dirección a portería, incluido uno de Fernando Nava que resolvió a mano cambiada en la primera parte.
Luego de la Copa Oro, que México ganó en julio pasado con Luis Ángel Malagón como titular, Aguirre había alternado al arqueros del América y al de Chivas en los seis amistosos con los que cerró el 2025.
Fue hasta este 2026, que Rangel alineó por primera vez en dos juegos de forma consecutiva con México, una señal que apunta a que tomó ventaja sobre Malagón en la lucha por ser el portero ante los sudafricanos.
Sin los europeos, la delantera no tiene respuesta en el mercado local
En ambos partidos, México sufrió para generar juego ofensivo, a pesar de dominar la posesión de balón. La asociación entre la defensa y el mediocampo no fue el fuerte de este equipo, que contó con jugadores de la liga local en su mayoría y sin las figuras europeas, Raúl Jiménez y Santiago Giménez.
Hubo algunas distinciones individuales, como Richard Ledezma, el jugador que más brilló en el duelo ante Panamá, con constantes desbordes por la banda derecha que terminaron en centros al área, y Kevin Castañeda, quien en el duelo ante los centroamericanos falló las dos más claras de México en la segunda parte y ante los sudamericanos, cobró el tiro libre que terminó en un mal despeje del portero Carlos Lampe, quien provocó una serie de rebotes en el área que terminaron en el gol de Germán Berterame.
Pero ambos goles en la gira fueron por errores, en Panamá el partido se definió en el agregado por un autogol de Richard Peralta y ante Bolivia, la falla de Lampe fue la que permitió el gol.
Ante los panameños, Aguirre mandó de inicio a Berterame, quien no tuvo remates con dirección a portería, mientras que Armando “Hormiga” González, actual campeón de goleo de la Liga MX, entró de cambio y estuvo cerca de romper el empate con un cabezazo que detuvo John Gunn.
Para el segundo duelo, el “Vasco” le dio la oportunidad a González de ser titular, luego de que sus primeros tres partidos con México fue relegado al banco. Armando no contó con oportunidades de realizar remates a puerta, pero le puso un pase a Carlos Rodríguez en el centro del área, que “Charly” desaprovechó al estrellar el remate en Lampe.
En tanto, Berterame romipió el cero con una pelota que se encontró en el área. Sin embargo, la actuación de ambos no fue superlativa. Sin los europeos, parece no haber respuestas en la Liga MX.
Israel Reyes se suma a la lista de lesionados del Tri
Israel Reyes se convirtió en el séptimo jugador que se lesiona en la parte final de la preparación de México al Mundial 2026, en el que será local junto a Estados Unidos y Canadá.
Reyes fue uno de los centrales titulares en la victoria sobre Bolivia, pero a los 33 minutos abandonó el campo por una molestia en la cadera. Sin él, Aguirre se pierde a uno de sus jugadores más versátiles, ya que el elemento del América también ha sido usado como lateral derecho.
Se desconoce al momento la gravedad de la lesión, pero enciende las alarmas del equipo, ya que justo la lateral derecha es en donde más bajas acumula, en octubre Rodrigo Huescas, quien era uno de los titulares, fue operado por una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.
Antes de los amistosos, el Tri confirmó la baja de otro elemento clave, Gilberto Mora, quien abandonó la concentración por una molestia muscular. El “Golden Boy” mexicano es clave en el esquema ofensivo de Aguirre.
Junto con ellos, los otros futbolistas fuera de circulación de cara a 2026 son el central Jesús Orozco Chiquete, los mediocampistas Luis Chávez y Edson Álvarez, capitán y líder del equpos, y los atacantes Alexis Vega, Santiago Giménez, César “Chino” Huerta y Alexis Vega; todos ellos pasaron por el quirófano.
Junto con ellos, se suma otra baja ofensiva, Hirving “Chucky” Lozano, quien no está lesionado, pero no es tomado en cuenta por su equipo, San Diego FC, para la nueva temporada, por lo que su lugar en la lista final pende de un hilo.