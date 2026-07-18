¡Triunfo rojinegro! Atlas derrota al León en casa de La Fiera
El equipo esmeralda jugó todo el segundo tiempo con 10 futbolistas tras la expulsión de Cambindo al final de la primera parte.
El Atlas derrotó 3-2 al León en el Nou Camp, dentro de la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Los goles de los Rojinegros fueron obra del caboverdiano Duk a los 2 minutos, Ponchito González a los 50' y Aldo Rocha a los 75'
Por La Fiera marcaron Diber Cambindo a los 27' y Jordi Cortizo a los 78'
Cambindo se fue expulsado al final del primer tiempo tras una 'plancha' en media cancha
En la jornada 2, el León visitará a Xolos en Tijuana. Mientras que el Atlas, ya con Hernán Crespo como DT, visitará al Santos en Torreón
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