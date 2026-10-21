Un aficionado lleva el acordeón al nuevo jersey de Rayados

El acordeón, uno de los instrumentos más representativos de la música norteña, llegó a la camiseta del Monterrey. Los Rayados presentaron su tercer uniforme para la temporada 2026-27, diseñado por Juan Calderón, un aficionado que ganó un concurso organizado por el club y Puma para llevar su propuesta a las canchas de la Liga MX.

La indumentaria fue presentada este martes 20 de octubre de manera simultánea en Ciudad de México y Monterrey, con una ambientación de cantina, música y elementos tradicionales de la cultura norteña.

La camiseta tiene el blanco como color predominante y delgadas líneas verticales en azul marino que se transforman en un mosaico geométrico de cuadros azules y blancos en la parte central. El patrón está inspirado en un acordeón, instrumento ligado a la identidad musical de Nuevo León.

Detrás del diseño hay una iniciativa inédita en la historia del Monterrey. En enero, el club y Puma abrieron por primera vez una convocatoria para que sus aficionados propusieran el uniforme alternativo que utilizarían los equipos varonil y femenil durante la temporada 2026-27.

El concurso recibió propuestas del 9 al 22 de enero y permitió que cada participante registrara hasta diez diseños. Un comité integrado por representantes del Monterrey y Puma evaluó los trabajos considerando su originalidad, creatividad y relación con la identidad del equipo. Calderón resultó ganador y convirtió su propuesta de aficionado en un uniforme oficial.

No es la primera vez que los Rayados trasladan símbolos de su región a una camiseta. Para el Mundial de Clubes 2025, Puma y KidSuper diseñaron una colección inspirada en el Cerro de la Silla, representado mediante trazos de acuarela. Ahora, el acordeón recupera otra expresión de la identidad regiomontana.

El nuevo jersey ya está disponible en la página oficial de Puma, con precios que van de 1,699 a 2,499 pesos, dependiendo de la versión. Sin embargo, no será estrenado este miércoles ante el Puebla, en la Jornada 13 del Apertura 2026.

El Monterrey contempla utilizarlo por primera vez ante las Chivas, en la jornada 14 del sábado 24 de octubre, o frente al Tijuana, en la Jornada 15 del sábado 31. Ambos encuentros se disputarán en el Estadio BBVA.