Un autogol impulsa a Santos rumbo a la liguilla del Apertura 2026

El Santos se metió este domingo a zona de liguilla al vencer 1-0 al Necaxa en el estadio Corona, por la decimoquinta jornada del torneo Apertura 2026.

Los Guerreros del Santos, del entrenador portugués Renato Paiva, llegaron a 22 puntos y tomaron el octavo lugar, desplazando al Monterrey, que tiene 21 unidades.

La escuadra santista consiguió la victoria con un gol en propia puerta del argentino Matías Espíndola, al minuto 72.

Tras un inicio cuesta arriba de siete partidos sin ganar -incluidas seis derrotas-, el Santos se encuentra ahora entre los ocho equipos que clasificarían a cuartos de final.

Al momento dos equipos han sellado su pase a la liguilla: el líder América y el Guadalajara, que tienen 29 puntos.

Las Águilas, del entrenador uruguayo Guillermo Almada, superan en diferencia de goles a las Chivas, dirigidas por el argentino Gabriel Milito: +15 contra +11.

Los Rayos del Necaxa acumularon 13 partidos sin ganar, siete de estos con el entrenador peruano Juan Reynoso.

Con Reynoso, los rojiblancos tienen dos empates y cinco derrotas.

El Necaxa se estancó en la decimoséptima posición con 10 puntos, y es uno de los cuatro equipos que ya no tienen posibilidades matemáticas de clasificar junto con Tigres, Atlante y Juárez.

La jornada se cerraba más tarde en el estadio Azteca con el partido entre el Cruz Azul y el León. AFP

