Víctor Manuel Vucetich vuelve a Tigres como director deportivo y entrenador interino
Víctor Manuel Vucetich regresó a Tigres, pero no únicamente para ocupar el banquillo. El entrenador mexicano asumirá la vicepresidencia deportiva del club y, mientras se define al próximo técnico, también quedará al frente del primer equipo de manera interina.
El movimiento forma parte de una reestructuración de los Tigres después de la renuncia de Guido Pizarro y también implica la salida de Gerardo Torrado del puesto que ahora ocupará Vucetich. El Rey Midas tendrá así su primera experiencia como responsable del área deportiva de la institución, además de encargarse temporalmente del equipo.
De acuerdo con reportes, la intención es que su estancia en el banquillo sea breve, mientras participa desde su nuevo cargo en la elección del entrenador definitivo. Algunas versiones apuntan a que podría dirigir uno o dos partidos antes de concentrarse exclusivamente en sus funciones directivas.
Para Vucetich significa además volver a un club que conoce desde hace tres décadas. Dirigió por primera vez a Tigres en la temporada 1995-96, cuando ganó la Copa México, aunque aquella etapa también quedó marcada por el descenso del equipo. Posteriormente tuvo un segundo periodo entre 1999 y 2000.
Su regreso también tiene un componente particular por la historia que construyó posteriormente con el Monterrey. Vucetich conquistó con los Rayados dos títulos de Liga MX y tres Ligas de Campeones consecutivas de la Concacaf, antes de volver ahora al otro equipo de la ciudad.
Esta vez, sin embargo, su misión será distinta: primero intentar estabilizar a Tigres desde el banquillo y después encabezar desde la directiva la construcción de su nuevo proyecto deportivo.