Lillo y Guardado serán oficialmente las ‘manos derechas’ de Rafa Márquez en el Tri
Tras semanas de especulaciones, finalmente la Federación Mexicana de Futbol anunció al cuerpo técnico de la Selección Nacional para el ciclo mundialista que culminará en 2030, y que contará con Juan Manuel Lillo y Andrés Guardado como los auxiliares del entrenador Rafael Márquez.
La Femexfut destacó que Lillo tiene cuatro décadas como estratega, varios de esos años como asistente de Pep Guardiola, mientras Guardado es un ex seleccionado nacional que disputó cinco Copas del Mundo.
Además de ellos, el cuerpo técnico lo completará Vidal Paloma, quien se ha enfocado en temas metodológicos y de formación en España, así como Xabier Mancisidor para el rol de entrenador de porteros, luego de que acumula 13 años en dicha posición dentro del Manchester City. Esta posición fue ocupada por la segunda opción de Márquez, ya que inicialmente quería a Alfredo Talavera.
Uno de los personajes que se mantendrán y que ya formaban parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre es el preparador físico Pol Lorente.
"En conjunto, el cuerpo técnico reúne experiencia internacional, especialización y continuidad, distintas generaciones, escuelas y formas de trabajo, además de experiencia en competencias de élite como Copas del Mundo, UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y selecciones nacionales", destacó la FMF en un comunicado.
Juan Manuel Lillo: A los 29 años de edad se convirtió en el entrenador más joven en dirigir en LaLiga y posteriormente dirigió en España, México, Colombia, Japón, China y Catar. En Dorados de Sinaloa dirigió a Guardiola y luego se incorporó al cuerpo técnico de Pep en el City, donde ganaron la Premier, entre otros títulos.
Andrés Guardado: Tras disputar cinco Mundiales y su retiro de las canchas en 2025, inició su preparación como DT en el Betis Sub 19. Fue capitán del Tri, es un fiel seguidor de Rafa Márquez por la cuna atlista de ambos, además de que es el futbolista con más partidos en Selección, con 182, más allá de que disputó 500 partidos oficiales con clubes europeos.
Vidal Paloma: Ha desarrollado su carrera en la formación de entrenadores, la metodología, la técnica y la táctica, además de que ha sido instructor en programas internacionales de capacitación, de la Federación Española de Futbol y del Programa FIFA Forward. Su foco en el Tri será el análisis y la preparación táctica.
Xabier Mancisidor: Se inició como preparador de arqueros en la Real Sociedad y posteriormente trabajó con Manuel Pellegrini en Real Madrid, Málaga y Manchester City, donde estuvo 13 años desde el 2013, es decir, en toda la etapa de Pep Guardiola. Ha trabajado con arqueros como Iker Casillas, Claudio Bravo, Ederson y Stefan Ortega.
Pol Lorente: Cuenta con formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y como entrenador de futbol. En 2018 comenzó a trabajar con Javier Aguirre en la Selección de Egipto y posteriormente lo acompañó en Leganés, Monterrey y Mallorca, antes de incorporarse a la Selección Nacional de México en 2024 para el proceso mundialista.
¿Cuándo vuelve a la actividad la Selección Mexicana?
Después del Mundial 2026, donde se quedó en Octavos de Final, la Selección Nacional retomará la actividad durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre, cuando disputará cuatro amistosos en Estados Unidos.
La Selección enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore; a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey; a Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; y a Chile el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.
Esos partidos significarán el debut de Rafael Márquez y su cuerpo técnico, quienes serán presentados de manera oficial en los próximos días.