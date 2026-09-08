LIV Golf se declara en bancarrota tras perder respaldo saudí y promete una versión ‘2.0’
LIV Golf, el circuito profesional que irrumpió en 2022 con miles de millones de dólares del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) y desafió al PGA Tour como el gran disruptor del golf mundial, se declaró en bancarrota en Estados Unidos este jueves.
El anuncio llega meses después de que el PIF retirara abruptamente su respaldo financiero, desencadenando una carrera desesperada por mantenerse a flote.
Desde su lanzamiento, caracterizado por un enorme flujo de gastos y premios millonarios, LIV sacudió el mundo del golf y provocó profundas divisiones en el deporte. Estrellas como Jon Rahm, Dustin Johnson y Bryson DeChambeau dejaron el PGA Tour atraídas por contratos garantizados que nunca antes habían existido en el golf profesional. El PIF invirtió cerca de 5,000 millones de dólares en el proyecto antes de retirarse este año. Ahora concederá un préstamo de casi 50 millones para financiar el proceso de reorganización, una fracción ínfima de lo que ya puso.
El circuito acumula pasivos de hasta 1,000 millones de dólares frente a al menos 1,000 acreedores, según documentos judiciales. Entre los mayores acreedores figuran las propias estrellas que LIV reclutó: Johnson, DeChambeau y Rahm encabezan la lista con reclamaciones superiores a los cinco millones de dólares cada uno.
"Este proceso nos da la estructura y el tiempo para buscar una transacción histórica y comenzar el próximo capítulo de LIV Golf", dijo Scott O'Neil, director ejecutivo del circuito. LIV también solicitó que la bancarrota sea reconocida en Inglaterra y Gales para proteger sus activos y operaciones internacionales.
LIV promete volver con una versión más reducida
Los directivos prometen que de este proceso nacerá una versión "2.0" del circuito para 2027, con un calendario más reducido, premios menores, torneos en cinco continentes, incluyendo países como Australia, Sudáfrica, México, Inglaterra, Hong Kong y Estados Unidos, y un modelo de propiedad en el que los propios jugadores serían accionistas. También hablan de ampliar el campo a 75 participantes, introducir un corte y crear rondas clasificatorias los lunes. Sin embargo, el propio comunicado aclara que "por el momento no se anunciarán decisiones definitivas sobre el calendario de 2027 ni sobre torneos específicos."
Gran parte del futuro dependerá de si las estrellas del circuito deciden quedarse. La empresa mantiene conversaciones avanzadas con los golfistas sobre la creación de una estructura de propiedad que alinee sus intereses con el éxito a largo plazo de la liga. Pero diversas informaciones vinculan a varios jugadores de LIV con un posible regreso al PGA Tour, aunque este ha advertido que por ahora no tiene planes de ofrecerles una vía de retorno a quienes abandonaron el circuito tradicional.