Lizbeth Ovalle, nominada al Premio Marta de la FIFA por su gol ante Chivas
La futbolista mexicana Lizbeth Ovalle, figura de Tigres Femenil, ha sido nominada al Premio Marta de la FIFA 2025, reconocimiento que celebra las actuaciones más destacadas y los goles más brillantes del fútbol femenino mundial.
Ovalle recibió la nominación por su extraordinario gol ante Guadalajara, marcado el 3 de marzo de 2025, durante el encuentro de la Liga MX Femenil. La mediocampista ofensiva regiomontana deslumbró con una jugada individual en la que dejó atrás a varias defensoras antes de definir con precisión, confirmando por qué es una de las jugadoras más talentosas del continente.
La futbolista de 25 años comparte nominación con figuras internacionales como Marta (Orlando Pride), Mariona Caldentey (Olympique de Lyon), Vivianne Miedema (Países Bajos) y Khadija Shaw (Manchester City), entre otras.
De obtener el galardón, Ovalle se convertiría en la primera mexicana en la historia en ganar el Premio Marta, lo que consolidaría aún más el crecimiento del futbol femenil nacional en el panorama internacional.
Los ganadores del Premio Marta y del Premio Puskás se darán a conocer durante la ceremonia The Best FIFA Football Awards 2025, que se celebrará a inicios del próximo año.
FIFA anuncia las nominaciones al Premio Marta y al Premio Puskás 2025
La FIFA dio a conocer las listas de nominados al Premio Marta y al Premio Puskás 2025, galardones que reconocen las mejores actuaciones individuales y los goles más espectaculares del año futbolístico.
Entre las nominadas destacan figuras consolidadas y jóvenes promesas del futbol femenino internacional. La brasileña Marta, ícono del Orlando Pride, encabeza la lista tras su brillante actuación ante el Kansas City Current el 17 de noviembre de 2024.
Acompañan a la histórica del fútbol jugadoras como la neerlandesa Vivianne Miedema, nominada por su actuación con los Países Bajos ante Gales (5 de julio de 2025), y la española Mariona Caldentey, quien brilló con el Olympique de Lyon frente al Arsenal (27 de abril de 2025).
Completan la nómina:
- Jordyn Bugg (North Carolina Courage-Seattle Reign, 22 de marzo de 2025)
- Ashley Cheatley (Brentford-Ascot United, 3 de noviembre de 2024)
- Kyra Cooney-Cross (Alemania-Australia, 28 de octubre de 2024)
- Jon Ryong-jong (RPD de Corea-Argentina, 2 de septiembre de 2024)
- Kishi Núñez (Argentina-Costa Rica, 8 de septiembre de 2024)
- Lizbeth Ovalle (Tigres-Guadalajara, 3 de marzo de 2025)
- Ally Sentnor (Estados Unidos-Colombia, 20 de febrero de 2025)
- Khadija Shaw (Hammarby-Manchester City, 21 de noviembre de 2024)
Premio Puskás de la FIFA
El Premio Puskás —que distingue al autor del mejor gol del año— presenta once candidatos provenientes de distintas ligas del mundo. Entre los más destacados figuran el brasileño Alerrandro, por su tanto con Vitória ante Cruzeiro (19 de agosto de 2024), y el joven prodigio español Lamine Yamal, nominado por su gol en el derbi entre Espanyol y Barcelona (15 de mayo de 2025).
La lista completa incluye:
- Alerrandro (Vitória-Cruzeiro, 19 de agosto de 2024)
- Alessandro Deiola (Cagliari-Venezia, 18 de mayo de 2025)
- Pedro de la Vega (Cruz Azul-Seattle Sounders, 31 de julio de 2025)
- Santiago Montiel (Independiente-Independiente Rivadavia, 11 de mayo de 2025)
- Amr Nasser (Al Ahly-Pharco, 17 de abril de 2025)
- Carlos Orrantía (Querétaro-Atlas, 16 de abril de 2025)
- Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 de junio de 2025)
- Declan Rice (Arsenal-Real Madrid, 8 de abril de 2025)
- Rizky Ridho (Persija Jakarta-Arema, 9 de marzo de 2025)
- Kévin Rodrigues (Kasımpaşa-Rizespor, 9 de febrero de 2025)
- Lamine Yamal (Espanyol-Barcelona, 15 de mayo de 2025)