Llega cargamento de F1 al AHR
El rugido de los monoplazas está cada vez más cerca de escucharse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de que arribara un cargamento de más de 50 toneladas provenientes de Austin, Estados Unidos, como parte de la preparación para el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 Presentado por Heineken.
La carga llegó vía aérea y está compuesta principalmente por los monoplazas de las escuderías, además de piezas clave como chasis, motores, alerones, herramientas de alta precisión, suministros para el hospitality de los equipos, así como neumáticos provistos por Pirelli.
A este despliegue se suma el material técnico de la FIA, que incluye el safety car, el coche médico y equipo especializado para la transmisión internacional del evento.
Con esta compleja operación logística —repetida casi cada semana durante nueve meses alrededor del mundo— la Fórmula 1 reafirma su apodo de "El Gran Circo", por la magnitud y precisión con la que se traslada su infraestructura entre circuitos.
La edición 2025 del México GP se celebrará los próximos 24, 25 y 26 de octubre, marcando la vigésima fecha del calendario. La capital mexicana se prepara para vivir una vez más la F1ESTA con toda la energía de los fans y la adrenalina de la máxima categoría del automovilismo.