¿Lloverá en el México vs Ecuador? Esto dice el pronóstico; habrá ley seca y Metro amplía horario
La Selección Mexicana se juega este martes su pase a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Ecuador, pero además del rival en la cancha, el clima podría convertirse en un protagonista inesperado de la noche en la Ciudad de México.
Los pronósticos meteorológicos anticipan lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y noche de este 30 de junio, con posibilidad de precipitaciones justamente en el horario del encuentro, programado para las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.
De acuerdo con los reportes más recientes, la temperatura rondará los 16 y 18 grados centígrados, con cielo mayormente nublado y una probabilidad elevada de lluvia conforme avance la noche. Aunque no se espera un fenómeno que obligue a suspender el partido, sí podrían registrarse chubascos que compliquen la llegada y la salida de los miles de aficionados que asistirán al inmueble.
Ante ese escenario, las autoridades recomendaron acudir con impermeable y considerar tiempos adicionales para los traslados, ya que la lluvia podría coincidir con la mayor concentración de asistentes en los accesos al estadio.
Habrá ley seca por el México-Ecuador
Como parte del operativo especial por el Mundial, el Gobierno de la Ciudad de México implementó ley seca en diversas colonias donde se prevé una alta concentración de aficionados.
La restricción comenzó a las 15:00 horas de este martes y permanecerá vigente hasta las 07:00 horas del miércoles, por lo que quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos ubicados dentro del perímetro definido por las autoridades, que incluye zonas del Centro Histórico y áreas cercanas a los espacios públicos donde se instalaron pantallas para seguir el encuentro.
La medida busca reducir incidentes durante uno de los partidos con mayor convocatoria en lo que va de la Copa del Mundo.
Metro extenderá su servicio
Para facilitar el regreso de los aficionados, el Sistema de Transporte Colectivo Metro ampliará su horario de operación hasta la 01:00 de la madrugada del miércoles.
La medida también contempla ajustes en otros sistemas de transporte público, con el objetivo de atender la demanda una vez concluido el encuentro entre México y Ecuador.
Las autoridades capitalinas recomendaron privilegiar el uso del transporte público debido a los cierres viales previstos en las inmediaciones del estadio y anticipar los tiempos de traslado por las posibles afectaciones derivadas de la lluvia.
Con un boleto a los octavos de final en juego, la Ciudad de México se prepara para vivir una de las noches más intensas del Mundial 2026. Y aunque todas las miradas estarán puestas en lo que ocurra sobre la cancha, el clima también amenaza con jugar su propio partido.