Ante el inminente lockout en Grandes Ligas, la Liga Mexicana prepara el terreno para recibir talento de MLB

El reloj de arena del beisbol de Grandes Ligas avanza inexorablemente hacia un punto de quiebre.

El Convenio Colectivo de Trabajo —CBA, por sus siglas en inglés— que rige a la Major League Baseball y a la Asociación de Jugadores (MLBPA) de la misma, tiene como fecha y hora de expiración el 1 de diciembre de 2026 a las 11:59 pm, tiempo del Este.

Las negociaciones se encuentran en un estado de alta tensión, impulsadas principalmente por la propuesta de los dueños de imponer un tope salarial estricto de $245.3 millones de dólares y un piso de $171.2 millones, una medida que el sindicato rechaza categóricamente tras décadas de pugnar por un mercado libre.

De no llegar a un acuerdo antes del primer minuto del 2 de diciembre, las Grandes Ligas entrarán en un cierre patronal o lockout. Esto significa la paralización absoluta de las actividades para cualquier pelotero dentro del roster de 40 hombres: no habrá cambios, firmas en la agencia libre, ni acceso a las instalaciones, centros médicos o campos de entrenamiento de las franquicias.

Ante la inminente parálisis laboral en Estados Unidos, la Liga Mexicana de Beisbol será una ventana de oportunidad histórica y un refugio natural para el talento exiliado.

De acuerdo con las regulaciones laborales y memorándums internos de la oficina del comisionado, la MLB no puede impedir legalmente que sus jugadores participen en ligas internacionales durante un cese de actividades.

Sabiendo que el circuito veraniego mexicano posee una sólida infraestructura, la oficina de la LMB ya trabaja a marchas forzadas para diseñar un marco regulatorio que permita la inserción de estos peloteros sin comprometer la integridad y el equilibrio del torneo local.

El proceso de preparación en México no se está tomando a la ligera.

A pesar del innegable atractivo comercial y deportivo que representa la llegada de talento ligamayorista, las autoridades del beisbol mexicano están actuando con diplomacia.

Gabriel Medina, director deportivo de la LMB, confirma que la planificación ya está en marcha, aunque se mantienen a la espera de los tiempos legales que marca el conflicto en Estados Unidos.

Medina fue enfático en la necesidad de respetar las jerarquías y procesos del beisbol organizado."Es importante subrayar que nosotros hemos estado en comunicación con la oficina de Grandes Ligas porque, ante todo, la liga será muy respetuosa de los lineamientos que ellos nos den. Estamos en espera que, a partir del primero de diciembre, cuando ya pueda la oficina de Grandes Ligas darnos una información oficial al respecto, pues podamos nosotros en determinado momento aplicar el plan que estamos reglamentando en este momento", explicó.

El interés de las 20 franquicias mexicanas es innegable. Medina reconoce que "hay un apetito por parte de los dueños de clubes de Liga Mexicana de una oportunidad de que los peloteros que así lo desean puedan encontrar cabida en México".

¿Qué jugadores podrían llegar a México?

Cuando se habla de un éxodo por el lockout, es fundamental dimensionar las expectativas.

La afición no verá aterrizar a superestrellas con contratos garantizados de cientos de millones de dólares, como Shohei Ohtani o Aaron Judge. El riesgo actuarial de sufrir una lesión grave jugando fuera de la jurisdicción de MLB y perder un contrato garantizado exigiría el pago de pólizas de seguro con primas astronómicas, inasumibles para el mercado latinoamericano.

Sin embargo, el ecosistema se nutrirá de tres perfiles muy específicos de jugadores a los que la falta de cheques en Estados Unidos sí les impacta drásticamente.

El primero abarca a los peloteros jóvenes en etapa de pre-arbitraje salarial o con pocos años de servicio, quienes perciben salarios cercanos al mínimo de MLB —alrededor de 700,000 dólares— y no cuentan con la riqueza generacional para soportar meses sin sueldo.

El segundo perfil es el de aquellos con amplia lona recorrida. "Agregaría el perfil de jugadores veteranos que de pronto están en el tramo final de su carrera, y que les gustaría, por la experiencia que ya ha habido de otros ex big leaguers, venir a México y no perder ritmo, y estar listos para la parte final de su carrera", explicó Medina.

Estos son jugadores consagrados sin ataduras contractuales restrictivas.

El tercer grupo vital son los beisbolistas nacidos en México que hoy militan en MLB. Para ellos, el retorno a su país es el paso lógico.

Uno de los grandes retos para la LMB es evitar que las franquicias con mayor poder adquisitivo monopolicen a los refugiados de la MLB, rompiendo la paridad de la liga.

La LMB ya cuenta con un blindaje estructural para 2026 y 2027, pues el reglamento estipula que los rosters de 38 jugadores deben contar con un mínimo de 20 nacidos en México, lo que limita la plaza de extranjeros o "libres" a un máximo de 18 cupos por club.

Para evitar la disparidad, se están discutiendo parámetros estrictos. "Sí habría que establecer un número máximo de jugadores que pudieran venir, justamente en aras de que la liga mantenga el equilibrio que considero se ha logrado en los últimos años", apuntó Gabriel Medina. "Evidentemente hay que encontrar un reglamento que marque un equilibrio en la parte competitiva y económica, y digamos que en ese sentido están las conversaciones".

Las normativas exactas se están gestando en un texto rector.

"Si bien hay un documento base, estamos justamente consultando con los 20 clubes a que nos den sus propuestas sobre estos lineamientos iniciales; donde le ven grietas, donde le ven áreas de oportunidad", detalló Medina.

El borrador, elaborado por la dirección deportiva de la liga, aborda variables complejas, desde cómo se manejarán los cambios de estos peloteros entre equipos de la LMB, hasta su convivencia en las listas de reserva, los lineamientos de waivers y la forma en que los tabuladores de sueldos se adaptarán a la coyuntura.

El plan de salida

La planificación de la LMB no solo contempla la llegada de los jugadores, sino también su inminente partida. El lockout de 2021-2022 duró 99 días y se resolvió a tiempo para salvar la temporada regular, un escenario que podría repetirse.

"Es importante subrayar que tenemos que tener el plan claro de qué va a suceder cuando el lockout se levante, que ojalá y sea pronto", reconoció Medina. "Si se llega [al paro], sabemos que puede durar una, dos, tres semanas, un mes, y en ese momento los peloteros tendrán que regresar a sus equipos y nosotros estar listos con el backup de nuestras listas de reserva para mantener la calidad del espectáculo que se le está ofreciendo a los aficionados", explicó.

Por ahora, todo se mantiene en los despachos.

La promesa de la Liga Mexicana de Beisbol es blindar su producto sin cerrar la puerta a una oportunidad de oro para su afición.

Como concluyó Medina, la premisa principal de los dueños es descubrir cómo esta coyuntura puede darles “ese valor agregado a sus aficionados y ver mejores rosters todavía de los que ya se han presentado en los últimos años en el terreno de juego".

A la espera del 1 de diciembre, el beisbol mexicano afina los detalles legales y financieros para convertirse, una vez más, en el epicentro del diamante latinoamericano.