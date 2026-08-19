Así fue como Oscar Robles construyó una temporada histórica con el Caliente de Durango
El beisbol es un deporte de atrición. En una liga que te exige saltar al diamante casi a diario a lo largo de un extenuante calendario de 93 juegos, los fanáticos exigen resultados inmediatos a sus equipos.
Pero las auténticas transformaciones institucionales, toman tiempo. Mucho tiempo.
Cuando el mánager Oscar Robles asumió las riendas del Caliente de Durango de cara a la exigente temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, el panorama general lucía sumamente adverso.
La franquicia aterrizó en este ciclo tras una campaña de 2025 para el olvido, un año en el que terminaron hundidos en el penúltimo lugar del standing general de la Zona Norte.
Pero durante los entrenamientos primaverales de marzo, Robles llegó con la tajante convicción de que el equipo no sería “el escalón de nadie” durante la temporada. Y sí, puede que en ese momento haya sonado como un discurso motivacional más de pretemporada, pero para el mes de agosto, se había transformado en una realidad deportiva asombrosa.
Para revertir la inercia perdedora de 2025, la gerencia encabezada por el presidente del club Carlos Cedillo y el gerente deportivo Jorge Márquez construyó un roster competitivo, con jugadores con experiencia en Ligas Mayores y un gen competitivo forjado en los campeonatos invernales, para la bastante complicada Zona Norte de la LMB.
“Fue un proceso largo. Yo sabía primeramente en la zona que estaba. Sabemos que la Zona Norte es una zona muy peleada, una zona donde hay equipos que ya tienen años establecidos con una muy buena base mexicana y sobre todo de extranjeros. Entonces, sí fue difícil. Pero yo miraba un equipo que podía pelear. Cuando empezamos a planear el equipo, empezaron a llegar nombres como Jonathan Villar, como Aldo Rodríguez, como Odrisamer Despaingne, como Webster Rivas… Solo por nombrarte algunos, sabíamos que podíamos empezar a pensar en un equipo competitivo”, le dice Robles a Sports Illustrated México.
A la ofensiva, la llegada del infielder dominicano Jonathan Villar, un veterano con vasta experiencia en la Gran Carpa, se adueñó de la intermedia y de la parte alta del orden al bate; a su lado se sumó el bate implacable de Reynaldo Rodríguez. El colombiano, que desafía las curvas biológicas de envejecimiento del deporte a sus 40 años, firmó una campaña regular bateando para .305 de promedio, sumando 92 imparables y 60 carreras impulsadas.
Además, los jardines fueron potenciados por la fuerza dinámica del estadounidense Daniel Johnson, quien tuvo un juego memorable de tres cuadrangulares en el primer playoff ante los Acereros de Monclova.
Desde la lomita y detrás del plato, el cambio fue igual de drástico.
La adición del abridor cubano Odrisamer Despaigne trajo consigo a un líder capaz de devorar más de 106 entradas de labor, protegiendo al bullpen y garantizando constancia en la rotación de pitcheo.
Simultáneamente, la incorporación del experimentado receptor dominicano Webster Rivas tapó el agujero más grande que arrastraba el equipo.
Rivas orquestó a los lanzadores y transformó a una defensiva que en 2025 fue la penúltima en la liga en robos permitidos (106), en una fortaleza perimetral que en 2026 ocupó el cuarto mejor puesto de todo el circuito, permitiendo apenas 59 estafas.
Y aunque el talento importado fue vital para sentar las bases, la filosofía de Oscar Robles se cimentó de igual forma en el desarrollo empático del talento nacional.
Una de las virtudes más grandes del mánager mexicano es su respaldo irrestricto hacia los peloteros jóvenes, a quienes les exige respeto innegociable por el juego, pero les otorga la libertad psicológica necesaria para "divertirse" en el diamante sin el miedo paralizante a ser enviados al banquillo de castigo tras cometer un error.
El exponente más brillante de este enfoque es el campocorto Víctor Márquez.
A sus apenas 24 años de edad, Márquez protagonizó una campaña asombrosa. El joven infielder bateó para .335, un porcentaje de embasarse (OBP) de .388 y disparando 86 imparables a lo largo de 86 encuentros disputados.
La filosofía del Plan B
En el demandante beisbol de la LMB, donde el desgaste articular y físico es brutal a lo largo de los meses de calor, depender exclusivamente de nueve peloteros titulares es un pasaporte seguro a la eliminación temprana. Consciente de ello, Oscar Robles instauró la filosofía táctica del Plan B e incluso del Plan C.
Y todo comenzó durante las primeras series de la temporada, cuando el equipo oscilaba entre el sexto y séptimo lugar del standing. “Empecé a platicar con ellos (los jugadores) para recordar lo que queríamos demostrar esta temporada. Pero sobre todo, aquí la parte importante fue cuando la directiva empezó a tomar cartas en el asunto”, explica Robles.
El equipo empezó a evaluar qué jugadores podían aportar a la causa duranguense.
“A tratar de ver mejores opciones para redondear el equipo”, dice Robles. “no solo en nuestra alineación titular, sino tener jugadores en la banca para hacer un equipo más completo”, recalca.
Esta profundidad de roster, fortalecida estratégicamente con llegadas a mitad de temporada, blindó al equipo.
El talento de elementos como el infielder Drew Stankiewicz, el versátil e incombustible veterano José Guadalupe Chávez, el receptor Christopher Escárrega, o brazos de poder en el relevo como Scott Engler, le permitió a la novena duranguense sortear las crisis por fatiga o lesión sin que sus métricas de rendimiento colectivo cayeran.
La validación más espectacular y rentable de esta estrategia estructural se materializó durante la etapa más crítica del año.
El antesalista puertorriqueño Yariel González, quien había fungido como un refuerzo fundamental, sufrió una inoportuna lesión que obligó a la gerencia a inhabilitarlo y colocarlo en la lista de reserva justo en la antesala de los compromisos de Serie de Zona.
Para cualquier otra organización perder a un bateador de tan alto calibre hubiera significado una sentencia..
Sin embargo, el Caliente de Durango activó de inmediato su Plan B: el jardinero y primera base sonorense José Carlos Ureña.
Llegado a préstamo procedente de Oaxaca y avalado por un sólido currículum de 15 temporadas de experiencia profesional (con más de un centenar de cuadrangulares en su registro), Ureña asumió la responsabilidad ofensiva sin titubeos.
En el decisivo Juego 5 del Primer Playoff contra los Acereros de Monclova en patio ajeno, Ureña detonó un monumental cuadrangular de tres carreras en el sexto episodio, un impacto destructivo que quebró definitivamente la moral del rival y sentenció la victoria de 10-1 que amarró el pase de los rojinegros.
La impecable sincronía entre el talento importado, la explosión de peloteros jóvenes y la profunda red de seguridad del Plan B, se tradujeron en una sólida campaña regular de 51 victorias.
Tras fulminar con autoridad a los Acereros de Monclova y llevarse la serie en cinco juegos, el Caliente hizo historia en la liga al clasificar a las Series de Zona (las semifinales de la Zona Norte) por primera vez para una franquicia de Durango y saldó al mismo tiempo una inmensa deuda deportiva con una afición que anhelaba revivir la euforia de la postemporada desde aquel lejano 1978.
Hoy, tras una temporada histórica, los dirigidos por Oscar Robles enfrentan a los Sultanes de Monterrey, un equipo con estatus de realeza en el beisbol veraniego y que representa la aduana más compleja de todo el norte.
Pero, independientemente de la duración o del desenlace final que depare esta encarnizada serie contra los regiomontanos, el legado de esta campaña de Durango ya es inquebrantable.