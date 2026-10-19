El Estadio Alfredo Harp Helú recibió esta tarde a quien hace un año fue su crítico más irreverente. Benjamín Gil, quien al mando de los Charros de Jalisco se enfrentó a los Diablos Rojos en la Serie del Rey 2025, fue presentado ante una multitud de periodistas como el nuevo mánager de los escarlatas para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Ante la multitud congregada en la sala de prensa, Jorge del Valle, presidente deportivo del club, rompió el hielo con agudeza. "Benji tiene convocatoria", dijo entre risas.

La directiva del México y el propio estratega convergen al catalogar esta unión como una "pareja ideal". Al tomar el micrófono, Gil agradeció a la cúpula directiva, encabezada por Don Alfredo y Santiago Harp, por confiarle este reto en "la más grande organización del país en la historia".

"Para la gente que me conoce, únicamente pienso en campeonatos. La directiva, los dueños, los jugadores y también nuestra afición nos exigen campeonatos. Asumo las responsabilidades y me encanta el reto", dijo.

Durante su intervención, el mánager abordó frontalmente las fricciones del pasado con la fanaticada escarlata, emanadas de su etapa con otras novenas. "Hice una declaración que molestó a algunos, ofendió a algunos y quizás a muchos. A fin de cuentas, no es excusa, pero estaba defendiendo otros colores", admitió.

Sin embargo, empeñó su palabra para sellar su compromiso en esta nueva era: "Y tal y como defendí esos colores de todo corazón en su momento, ahora voy a defender el rojo de todo corazón".

El proyecto deportivo de Gil se cimentará en una exigencia absoluta hacia todas las facetas del juego. Prometió entregar toda su capacidad para tutelar a la organización y procurar triunfos para los seguidores.

"Les voy a exigir a nuestros coaches, a nuestros jugadores, comportarse a la altura de lo que es y lo que significa ponerse esta jersey, pelear por conseguir los campeonatos y, ya consiguiéndolos, disfrutarlo también", sentenció el estratega.