Benjamín Gil llega a los Diablos Rojos; Jorge del Valle habla del plan maestro para la LMB 2027

Tras quedarse cerca del umbral de la Serie del Rey al sucumbir ante los Pericos de Puebla en las Series de Zonas, los Diablos Rojos del México han delineado un cambio de timón trascendental para su porvenir inmediato.

La directiva escarlata confirmó la llegada de Benjamín Gil como nuevo mánager para la inminente temporada 2027, una decisión gestada con suma minucia y respaldada por la apremiante necesidad de cimentar una dinastía en la pelota nacional.

De acuerdo con Jorge del Valle, presidente ejecutivo de los escarlata, la incorporación del afamado y controversial estratega obedece a una coyuntura institucional inmejorable, trazada con antelación para revitalizar el vigor del club.

"La decisión desde hace tiempo estaba tomada. Sabíamos que el proyecto con Lorenzo iba a tener una renovación", aseveró del Valle. El dirigente reconoció que los tiempos resultaron propicios al sincronizar los compromisos veraniegos de Gil con la disponibilidad del equipo. "Si esto me hubieras dicho que iba a pasar hace tres años, no, no estaba en nuestro radar, no lo considerábamos. Pero en este proceso nos dimos cuenta de que era el perfil que queríamos en la organización", sentenció.

La efigie de Benjamín Gil suele suscitar emociones encontradas en la tribuna; su trayectoria ostenta un carácter sumamente combativo, enmarcado por una secuencia notable de expulsiones en los diamantes.

Sin embargo, su caracter tempestuoso resulta un atributo ponderado de manera sumamente positiva por la alta plana roja.

"Nunca nos cuestionamos si esto iba a generar una situación complicada en los aficionados", puntualizó el ejecutivo. "No podemos controlar los sentimientos de la afición, sin embargo, sí podemos darle los argumentos a Benjamín para que al corto tiempo pueda dar resultados".

Lejos de rehuir a la controversia, el directivo la acoge como un elemento intrínseco de la identidad de la novena. "Lo polémico es algo que nos gusta, es parte de su naturaleza, de su ADN y simplemente era encontrar los caminos tarde o temprano".

Esta metamorfosis en la caseta demandó un nuevo acuerdo con Lorenzo Bundy, el hombre que guió al equipo hasta las etapas definitorias de la campaña y que los convirtió en bicampeones en 2024 y 2025. Lejos de prescindir de sus servicios de tajo, la directiva optó por reconfigurar su rol para preservar su vasta sapiencia beisbolera y su arraigo con los peloteros.

"Fue un proceso, primero platicamos con Lorenzo. Él quería primero entender cuál era el proyecto que teníamos con él, qué queríamos hacer con él", pormenorizó del Valle. La iniciativa emanada desde los propietarios consiste en mantenerlo dentro de la maquinaria institucional bajo la figura de asesor. Esta nueva encomienda se diseñó "desde una forma diferente en donde él pueda tener un poco más de paz en casa, pero sin perder su experiencia que sigue teniendo en el terreno".

La transición ocurrió bajo estrictos códigos de profesionalismo: "Yo le avisé, yo platicé con él, yo le dije que venía Benji. Al final del día él es un profesional, él entiende que quien fuera, él va a hacer su trabajo para podernos ayudar a seguir ganando".

Del Valle delineó también las prioridades del mercado invernal.

"Yo creo que lo principal, te lo diría en un ABC, es volver a armar una rotación de pitcheo sólida, que creo que adolecimos este año", dijo. Como segunda encomienda subrayó la urgencia por solucionar la antesala.

"Tenemos una necesidad de una tercera base natural, que estamos trabajando en ello". Finalmente, habló de la importancia de blindar la contención en el bullpen como el tercer eslabón crítico. "Y el C para mí es un tema de profundidad en el relevo corto, no porque lo que tengamos esté mal, sino porque podemos mejorar la competencia en el campo de entrenamiento".

Para consumar el éxito definitivo en 2027, la novena apelará a su virtuosa amalgama de peloteros nacionales y extranjeros.

"La base que ya tenemos es muy buena, tenemos gente que tiene mucha experiencia, base mexicana fuerte, extranjeros que van a continuar con nosotros", concluyó del Valle.