Los brazos que guían a los Toros de Tijuana hacia la Serie del Rey 2026
El camino hacia el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol exige un pitcheo dominante, y en la temporada 2026, los Toros de Tijuana han construido una auténtica fortaleza desde el montículo.
Finalizando la campaña regular con un récord de 60 victorias y 31 derrotas, la novena fronteriza se consolidó como el mejor equipo de la Zona Norte y ostentó el mejor diferencial de carreras del circuito.
Gran parte de este éxito colectivo recae en un histórico cuerpo de lanzadores, el cual registró una efectividad global de 3.28, afianzándose cómodamente en el primer puesto de la liga.
El dominio de los astados no se limitó a la simple prevención de anotaciones; el staff tijuanense también dictó cátedra desde la loma al liderar la LMB en ponches recetados con un asombroso total de 822, suprimiendo de manera sistemática el poderío de las ofensivas rivales.
Este rendimiento es el resultado de un ensamblaje meticuloso de lanzadores que hoy se perfilan como los grandes argumentos para conquistar la Serie del Rey.
La rotación abridora
El líder indiscutible de este escuadrón es el abridor Daniel Martínez, quien hizo historia en la franquicia al convertirse en el primer lanzador de los Toros en ganar la corona de efectividad de la liga.
El derecho californiano registró un minúsculo porcentaje de carreras limpias de 1.94, marcando la cifra más baja para un líder de este departamento desde el año 2018. En sus 17 salidas, Martínez compiló un contundente récord de 7-1, limitando drásticamente el contacto sólido de sus oponentes con un sobresaliente WHIP de 1.03 en 88.1 entradas de labor.
Complementando la precisión milimétrica de Martínez, irrumpe el poder ponchador del canadiense Noah Skirrow. Su agresividad en la zona de strike lo transformó en el máximo aniquilador del equipo, recetando 98 ponches en tan solo 76.1 episodios de trabajo. Skirrow culminó la contienda con un balance de 9-4 y una efectividad de 3.54.
La estabilidad estructural corrió a cargo del dominicano Adonis Medina, quien entregó aperturas sumamente consistentes, y del histórico veterano David Reyes. Reyes aportó durabilidad y una inteligencia táctica que le permitió superar la barrera de los 900 ponches de por vida en la LMB.
En su decimoquinta temporada, El Rey continuó devorando entradas y exhibió un control clínico, otorgando escasamente 12 bases por bolas frente a 62 ponches recetados.
El relevo
Si la rotación tiene la encomienda de establecer el ritmo en los primeros dos tercios, el bullpen de Tijuana garantiza que las ventajas no se escapen. En las entradas de alto apalancamiento, Roel Ramírez operó como el preparador definitivo.
El relevista lideró la liga en solitario con 19 ventajas preservadas a lo largo del año. Su capacidad para extinguir amenazas quedó reflejada en una microscópica efectividad de 1.76 y un WHIP de .891 a través de 46.0 entradas, tramo en el que ponchó a 63 adversarios.
Para clausurar definitivamente el telón, Brett de Geus se consagró como el candado indiscutible del circuito.
El cerrador fue segundo en salvamentos en la LMB con 23. Sus métricas tradicionales y avanzadas rozan la perfección matemática: registró una efectividad de 1.53, un WHIP gélido de 0.79 y una relación superlativa de 58 ponches frente a únicamente 2 boletos otorgados.
Gran parte de su indescifrable dominio se fundamenta en el uso de un potente sinker de 95.5 millas por hora, lanzamiento que emplea el 40.4% del tiempo para sepultar la pelota y obligar a los bateadores a conectar rodados inofensivos.
Con una maquinaria monticular diseñada específicamente para neutralizar cuadrangulares, generar roletazos y asfixiar mediante la vía del strikeout, los Toros de Tijuana poseen el rigor estadístico y el repertorio necesario para transitar con firmeza hacia el título de la Serie del Rey.