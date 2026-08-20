Caliente y Charros buscan un respiro en el Juego 2 del Norte; el Sur inaugura las Series de Zona
Zona Sur
Pericos de Puebla vs Diablos Rojos
Los Diablos Rojos del México, tras sobrevivir a una agónica primera ronda de siete juegos, se miden nuevamente a los Pericos de Puebla en lo que ya se considera un clásico moderno que vivirá su quinta edición consecutiva.
Mientras los escarlatas padecieron un fuerte desgaste para avanzar, la novena verde llega con mayor descanso tras despachar a los Piratas de Campeche en solo cinco compromisos.
El desenlace de esta llave dependerá del choque frontal entre la explosividad capitalina y la estrategia del pitcheo poblano. Los Diablos confían en Ricardo Pinto en el montículo para el juego 1.
El lanzador venezolano buscará revancha inmediata tras haber perdido el Juego 2 en la primera ronda de los playoffs contra los Guerreros de Oaxaca, un encuentro en el que admitió 5 carreras y 9 imparables, otorgó 3 bases por bolas y recetó 5 ponches en apenas 4.2 entradas de labor.
Para los siguientes encuentros, la rotación de los Diablos Rojos contempla a Trevor Bauer en el Juego 2 y a Brooks Hall para el Juego 3.
Por su parte, los Pericos buscarán aprovechar su dinamismo en las bases y las sólidas aperturas de brazos como el de Vladimir Gutiérrez para intentar dar la campanada y frenar al arsenal ofensivo más productivo de la liga.
El lanzador cubano llega a este compromiso inicial con un registro de 1-0 y una efectividad de 3.86 en la actual postemporada 2026. En total, acumula 11.2 entradas de labor en estos playoffs, permitiendo 14 imparables y 5 carreras.
En su más reciente actuación durante la primera ronda contra los Piratas de Campeche, Gutiérrez se llevó la victoria tras una sólida salida de 5.2 episodios en los que permitió siete hits y dos carreras, además de recetar siete ponches.
Como contexto adicional, esta será su cuarta apertura de postemporada en su carrera enfrentando a la novena de los Diablos Rojos, un historial contra ellos en el que mantiene una marca de 1-1.
Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco
En el otro frente sureño, los Olmecas de Tabasco chocarán ante los Guerreros de Oaxaca en una serie donde el factor climático y la geografía jugarán un papel determinante.
Los tabasqueños han convertido el Estadio Centenario 27 de Febrero en una auténtica fortaleza, registrando 31 victorias como locales gracias a las condiciones a nivel del mar que benefician a sus serpentineros.
Los Olmecas confían en Austin Warner, quien llegó como refuerzo al equipo apenas en mayo de 2026 para darle mayor profundidad a su pitcheo. El estadounidense fue muy efectivo durante la fase regular, presumiendo un excelente récord de 9 victorias y solo 1 derrota.
Un factor psicológico importante a su favor es que Warner ya demostró dominio sobre la artillería de Oaxaca este mismo año, el 12 de julio se llevó el triunfo frente a los Guerreros tras lanzar 5.0 entradas sólidas, encaminando a Tabasco a ganar por barrida aquella serie de temporada regular.
Sin embargo, llega de una mala salida ante los Bravos de Léon, en la que solo lanzó 2.1 entradas y permitió 2 carreras.
Enfrente, la tribu zapoteca aterriza motivada tras clasificar bajo la regla del Mejor Perdedor, presumiendo una ofensiva sumamente resiliente que puso a temblar a los superlíderes del circuito.
Luis Fernando Miranda llega tras una temporada regular donde dejó una marca de 8 victorias por 5 derrotas, con una efectividad de 5.02 y 71 ponches tras lanzar 80.2 entradas en 18 juegos. Miranda sube a la loma tras una última actuación en la Serie de Zona en la que lanzó 5.0 entradas de 3 carreras y 5 ponches.
Olmecas ha encontrado en el bateador designado Seth Beer a un líder ofensivo capaz de dinamitar cualquier encuentro, apoyado por brazos seguros en el relevo como el de Jimmy Cordero. Sin embargo, los Guerreros apostarán por robar al menos un triunfo en el infierno verde para luego trasladar la presión al novedoso Estadio Yu'Va, cuya altitud y superficie de pasto sintético proponen un escenario mucho más amigable para sus toleteros.
Zona Norte
Charros de Jalisco vs Toros de Tijuana
En la Zona Norte, el camino hacia el campeonato presenta emparejamientos de alto voltaje táctico, comenzando con el duro cruce entre los Toros de Tijuana y los Charros de Jalisco.
Los fronterizos, líderes absolutos de la temporada regular, ya dieron el primer golpe de autoridad al blanquear 4-0 a la novena tapatía en el Juego 1 disputado en el Toros Mobil Park.
La solidez inquebrantable del pitcheo tijuanense se erige como el principal obstáculo para unos Charros que lograron su boleto de forma agónica como comodines de la zona.
La estrategia de Tijuana, comandada por el inmaculado brazo del as Daniel Martínez y la probada experiencia en la caja de bateo del ex ligamayorista Justin Turner, apuesta por el control absoluto del ritmo de juego.
Para que Jalisco tenga oportunidades reales de nivelar la balanza, artilleros de la talla de Jared Walsh y Willie Calhoun necesitarán descifrar urgentemente los envíos fronterizos, con la urgencia de activar su característico y peligroso juego de velocidad en los senderos.
Para el juego 2, los Toros irán con Adonis Medina. El lanzador de Tijuana sube al montículo para intentar ampliar la ventaja de su equipo, llegando a este compromiso de postemporada con un registro de 0-0 y una efectividad de 3.38.
Por los Charros, Zac Grotz tendrá la urgencia de emparejar la serie para Jalisco antes de que regrese a Guadalajara. En estos playoffs, Grotz ostenta un récord de 0-2 con un porcentaje de carreras limpias de 3.60. En su haber reciente cuenta con una sólida salida en la que completó seis entradas de dos carreras y recetó ocho ponches.
Sultanes de Monterrey vs Caliente de Durango
Finalmente, la llave norteña entre los Sultanes de Monterrey y el Caliente de Durango añade una dosis inigualable de historia y dramatismo a la postemporada.
Durango volvió a estas instancias tras 48 años de sequía, pero los Fantasmas Grises arruinaron la fiesta local al imponerse 6-2 en el primer cotejo celebrado en el abarrotado Estadio Francisco Villa.
Con un letal ataque en los últimos episodios, Monterrey demostró su estirpe ganadora y le arrebató inmediatamente la crucial ventaja de la localía a los duranguenses.
El reto para el Caliente será mayúsculo de cara a los próximos enfrentamientos si desean mantener vivo su sueño de campeonato.
Con la necesidad de que su estrella Daniel Johnson mantenga un ritmo arrollador al bate, deberán robar triunfos antes de que la serie se mude al imponente Walmart Park en Nuevo León.
En su patio, los Sultanes intentarán exprimir las vastas dimensiones de su recinto y el bateo de contacto de figuras como Omar Narváez para desgastar a un rival que busca seguir alargando su histórico cuento de hadas.
Por la cachondiza, subirá al montículo el ex ligamayorista Joan Adon, quien ha sido una pieza fundamental para Durango este año. Llega con una destacada marca de 6-1 y una efectividad de 3.98. Adon viene de una apertura dominante en su última salida de playoffs, donde sometió a sus rivales durante 6 innings completos permitiendo solo 4 imparables, 0 carreras y ponchando a 7 sin regalar bases por bolas.
Por parte de Monterrey, Jared Wetherbee será el encargado de subirse al montículo.
El zurdo de 27 años fue adquirido por Monterrey apenas a mediados de julio proveniente de los Leones de Yucatán para blindar la rotación en la recta final. Wetherbee se presenta a este duelo con marca de 3-3 y 3.19 de efectividad en temporada regular. Viene de ver acción en el Primer Playoff frente a los Charros, donde trabajó 5 entradas y permitió tres carreras.