Cómo los Toros de Tijuana y su pitcheo histórico dominaron la Liga Mexicana de Beisbol en 2026
Los Toros de Tijuana se consolidaron esta temporada como la segunda franquicia más dominante de la Zona Norte en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.
Con una marca arrolladora de 60 victorias y 31 derrotas en el calendario regular, lo que se traduce en un envidiable porcentaje de victorias de .659, el equipo fronterizo aseguró su boleto a la cuarta Serie del Rey de su historia.
Su dominio absoluto se ha cimentado en el mejor cuerpo de lanzadores de todo el circuito veraniego y en una filosofía ofensiva altamente pragmática que prioriza la producción situacional sobre el poder desmedido.
El arquitecto del proyecto ha sido el mánager panameño Roberto Kelly, que tiene como sello particular la mesura analítica por encima del reproche impulsivo que suele imperar en el deporte profesional. "Después del partido no suelo hablar con los muchachos. Suelo hacer que la cosa se enfríe; al día siguiente, antes de los entrenamientos ya se hablará, pero realmente no hay mucho que decir", explicó
Su enfoque pedagógico radica en corregir los detalles operativos, recordando siempre a sus peloteros que "las cosas pequeñas son las que se hacen grandes al final".
En términos estrictamente estadísticos, la temporada regular de Tijuana presentó una interesante anomalía analítica.
A pesar de su hegemonía en la tabla de posiciones, el equipo no acaparó los reflectores por un poderío jonronero constante; de hecho, figuraron como una de las ofensivas con menos cuadrangulares conectados en el año en la Zona Norte.
"Realmente, siempre y cuando yo tenga una carrera más que el equipo rival, como la hagamos, eso es lo que me interesa a mí", nos explicó con franqueza. "Hay muchos equipos que van a dar muchos cuadrangulares, pero al final del día no son suficientes carreras para ganar un partido".
Esta aproximación situacional encontró su máxima expresión en octubre. Bateadores de contacto excelso y veteranos de impacto como el exligamayorista Justin Turner y Wilmer Flores marcaron la pauta para mantener el flujo de corredores.
Además, la ofensiva despertó de manera violenta en la Final del Norte contra Sultanes con la aparición oportuna de Hernán Pérez —quien despachó par de Grand Slams en juegos consecutivos— y el castigo sistemático de Gilberto Celestino, quienes se encargaron de producir cuando las bases estaban congestionadas.
Pero si el pragmatismo a la ofensiva representa el escudo táctico, el cuerpo de lanzadores es el hacha letal de estos Toros.
Tijuana registró una efectividad colectiva de 3.28, una cifra que resulta colosal y francamente anómala en un circuito que, por las dimensiones de sus estadios y su altitud, históricamente castiga sin piedad al pitcheo.
El emblema indudable de esta supremacía absoluta desde el montículo es el derecho californiano de 28 años, Daniel Martínez. Adquirido para estabilizar la rotación, Martínez hizo historia al convertirse en el primer serpentinero de la franquicia en adjudicarse el campeonato de efectividad de la LMB, ostentando un microscópico e histórico porcentaje de carreras limpias admitidas de 1.94.
"Martínez, la verdad, ha tenido una tremenda temporada en todos los aspectos. Tener una persona a la que, cuando tú le das la bola, sientes una confianza de que al menos ese juego lo vamos a ganar, eso es lo que él nos ha proporcionado", subrayó el estratega.
El dominio tiránico de Martínez a lo largo de 17 aperturas se tradujo en una impecable marca de 7-1, recetando 70 ponches frente a tan solo 32 bases por bolas regaladas. Su capacidad para navegar profundamente en los encuentros garantizó salidas de calidad consistentes, brindando el descanso indispensable para el resto de los lanzadores.
La insondable profundidad de la rotación abridora ha funcionado como un rompecabezas sin aparente solución para los oponentes. Adonis Medina, ostentando una notable efectividad de 2.86; el canadiense Noah Skirrow, quien se consolidó como líder de la sucursal en el departamento de chocolates recetados; y el incombustible "Rey David" Reyes —quien este mismo año superó la mítica barrera de los 900 ponches de por vida en la liga— conformaron un muro inexpugnable.
Todo este rendimiento orquestal es consecuencia directa del riguroso esquema implementado por el coach de pitcheo estadounidense Doug Mathis, poseedor de amplia experiencia internacional, y la brillante gestión posicional del coach de bullpen Wilfrido Córdoba.
El candado de acero de esta novena fronteriza se materializa invariablemente en las últimas tres entradas del encuentro.
Una vez que los abridores concluyen su labor, el relevo es prácticamente intocable. La eficaz transición orquestada por brazos de la talla de Adbert Alzolay y el dominicano Jonathan Aro ahoga cualquier esperanza de remontada rival.
Preparando la mesa para el clímax, Roel Ramírez demostró ser inigualable al liderar el departamento de holds en la liga. Finalmente, el estadounidense Brett de Geus se erigió como un cerrador de hielo.
Respaldados además por la defensiva colectiva más segura y confiable del circuito, la cual registró un sobresaliente promedio de fildeo de .985, los Toros de Tijuana han redefinido las reglas del éxito contemporáneo en el beisbol nacional.
Los Toros reinan indiscutiblemente en el Norte y aguardan estoicamente al campeón del Sur, amparados por una química de acero y la oportunidad intacta de clavar la estocada final para alzarse con su tercer título absoluto.