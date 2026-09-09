Con una joya de Austin Warner, Olmecas pega primero en la Serie del Rey
Los Olmecas de Tabasco tomaron ventaja en el arranque de la Serie del Rey 2026. La novena visitante venció 7-1 a los Toros de Tijuana en el Estadio Mobil Park.
El encuentro quedó marcado por el tropiezo inicial del abridor local. Daniel Martínez, amplio favorito para ganar el premio al Pitcher del Año en la temporada 2026 de la LMB, tuvo una apertura para el olvido y abandonó el montículo después de solo 2.2 entradas lanzadas
El as de Tijuana permitió cuatro carreras limpias, regaló un par de bases por bolas y ponchó a dos rivales. La ofensiva tabasqueña aprovechó el descontrol para fabricar ventaja desde temprano.
La escuadra tabasqueña inauguró la pizarra luego de un sencillo de Calvin Estrada y un pasaporte a José Godoy. Acto seguido, Jasson Atondo conectó un imparable con rodado al campo corto que llevó a ambos corredores hasta el plato.
El castigo persistió con una base por bolas a Marco Hernández y un pelotazo a Seth Beer. Finalmente, Oscar González rubricó el ataque con un sencillo en línea al jardín izquierdo que produjo dos anotaciones más, para ampliar la ventaja visitante a 4-0.
En contraste, el abridor visitante brilló con luz propia. Austin Warner entregó una salida de calidad —su cuarta consecutiva en la postemporada— de seis entradas en las que solo permitió tres hits y propinó 5 ponches.
A pesar del dominio visitante, los Toros armaron una seria amenaza en la parte baja de la séptima entrada. Los locales llenaron las bases con apenas un out, con el firme objetivo de igualar el marcador.
Tomás Telis tomó turno y conectó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo para acercar a su equipo. Sin embargo, el lanzador relevista Nolan Blackwood apagó el peligro tras obligar a Jonathan Guzmán a batear un rodado de out hacia la primera base.
La ofensiva tabasqueña asestó el golpe final en el noveno rollo. Tras un sencillo de Phil Ervin con un out, Calvin Estrada disparó un triple al jardín central para enviarlo directo a la goma.
La estocada letal llegó inmediatamente después con el poder de José Godoy, quien empalmó un cuadrangular por el prado izquierdo para sellar el encuentro con un contundente 7-1 en la pizarra.
Para el segundo compromiso de la Serie del Rey, el diamante será testigo de otro esperado duelo de pitcheo entre Jeremy Rhoades y Adonis Medina. Rhoades, el lanzador visitante, carga con la responsabilidad de llevar la serie a casa con ventaja. Por su parte Medina, el serpentinero de los Toros asume la imperiosa obligación de rescatar al menos una victoria en Tijuana para mantener vivas sus esperanzas de campeonato.