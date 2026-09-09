Daniel Martínez tropieza en el Juego1 de la Serie del Rey ante los Olmecas de Tabasco
Daniel Martínez, el indiscutible favorito para obtener el galardón de Pitcher del Año en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, tuvo una aciaga presentación este martes.
El as de los Toros de Tijuana fue castigado por la ofensiva de los Olmecas de Tabasco en el decisivo Juego 1 de la Serie del Rey, disputado en el Estadio Mobil Park.
El abridor local permaneció en el montículo por un efímero lapso de 2.2 entradas. Durante ese periodo, permitió cuatro carreras limpias, otorgó dos bases por bolas y apenas ponchó a dos bateadores rivales.
Las carreras entraron en una secuencia complicada para el lanzador.
La escuadra tabasqueña inauguró la pizarra luego de un sencillo de Calvin Estrada y un pasaporte a José Godoy. Acto seguido, Jasson Atondo conectó un imparable con rodado al campo corto que llevó a ambos corredores hasta el plato.
El castigo persistió con una base por bolas a Marco Hernández y un pelotazo a Seth Beer. Finalmente, Oscar González rubricó el ataque con un sencillo en línea al jardín izquierdo que produjo dos anotaciones más, para ampliar la ventaja visitante a 4-0.
No era la salida que Roberto Kelly estaba esperando para el as de su rotación.
En sus primeras tres aperturas de la postemporada frente a Algodoneros de Unión Laguna y los Charros de Jalisco, Martínez logró transitar los cinco episodios de rigor. Sin embargo, desde su salida frente a Monterrey en la Serie de Campeonato de la Zona Norte, donde lanzó cuatro innings, el lanzador no ha podido alcanzar la quinta entrada.
Previo a este descalabro, sus números de postemporada reflejaban una notable solidez con una efectividad de 2.84 tras 19 capítulos de labor en agosto. En ese tramo, el pitcher acumuló un récord invicto de tres victorias y un total de 20 ponches recetados a lo largo de cuatro aperturas.
Ante la imposibilidad de Martínez para sofocar la rebelión ofensiva, el cuerpo técnico fronterizo retiró a su abridor y llamó a Jorge Pérez, quien entró al relevo para intentar apaciguar el encuentro.