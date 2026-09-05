¡Desde 1993! Los Olmecas son Campeones del Sur y sueñan con la Serie del Rey tras vencer a los Pericos de Puebla

¡SOMOS LOS CAMPEONES DE LA ZONA SUR! 🏆



Jugamos, ganamos y nunca dejamos de luchar ¡POR TABASCO!



A cada aficionado, este triunfo es de ustedes ¡NUNCA DEJEMOS DE SOÑAR PARA HACER LOS SUEÑOS REALIDAD! 👏🏽#SiempreOlmecas pic.twitter.com/Wg2wQm6sM2