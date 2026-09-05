¡Desde 1993! Los Olmecas son Campeones del Sur y sueñan con la Serie del Rey tras vencer a los Pericos de Puebla
Los Olmecas de Tabasco se coronaron Campeones de la Zona Sur de la LMB tras derrotar con una pizarra definitiva de 10-8 a los Pericos de Puebla en el quinto juego de la serie.
Con este triunfo, la novena tabasqueña sella la eliminatoria a su favor por cuatro juegos a uno y asegura su boleto directo para disputar la ansiada Serie del Rey frente a los Toros de Tijuana.
El encuentro tuvo un desenlace frenético tras un inicio favorable para los locales.
Los Pericos tomaron una ventaja temprana tras capitalizar ataques en los primeros tres episodios. Sin embargo, la artillería de Tabasco orquestó una voltereta en la fatídica séptima entrada. En ese lapso, los maderos visitantes detonaron su poder para fabricar un rally de ocho carreras, con lo cual aplastaron las aspiraciones del pitcheo de relevo poblano.
La ofensiva ganadora encontró a su principal baluarte en Oscar González.
El bateador lució pletórico al conectar tres imparables en seis turnos, entre ellos un cuadrangular y un doblete, además de impulsar dos anotaciones clave.
En el montículo, la victoria correspondió al relevista Alex Tovalin, quien mantuvo el control durante una entrada completa, mientras que Jack Cushing cerró el compromiso para adjudicarse el salvamento. El revés recayó en los hombros de Emailin Montilla.
El conjunto de Puebla intentó una reacción en la recta final del juego.
Ante la adversidad, la ofensiva verde acortó la diferencia con dos carreras en el octavo inning y un par más en el noveno. El esfuerzo resultó insuficiente para revertir el daño provocado por el colapso de su bullpen.
Al final, los 18 imparables de Tabasco dictaron el rumbo definitivo del juego.
Ahora, los flamantes monarcas de la Zona Sur dirigirán su atención hacia el próximo gran desafío en la frontera norte.
La batalla por la conquista de la Serie del Rey 2026 iniciará en el diamante del Toros Mobil Park de Tijuana.
Calendario, fechas y horas de la Serie del Rey 2026
Juego 1: martes 8 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas
Juego 2: miércoles 9 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas
Juego 3: viernes 11 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
Juego 4: sábado 12 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:00 horas
Juego 5: domingo 13 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 18:00 horas *
Juego 6: martes 15 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas *
Juego 7: miércoles 16 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas *
*De ser necesario.