El éxito de Olmecas de Tabasco, del fondo del standing a la Serie del Rey
Los Olmecas de Tabasco disputarán la Serie del Rey 2026, rompiendo una sequía de 33 años sin alcanzar la serie final de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El equipo logró una progresión deportiva histórica, pasó de ocupar el último lugar de la Zona Sur en abril, a coronarse campeones divisionales con un récord de 54 victorias y 38 derrotas (.587 de porcentaje), asegurando la segunda posición del standing.
El inicio de la temporada regular fue estadísticamente crítico. Hacia finales de abril, el equipo se hundía en el fondo de la tabla tras perder ocho de sus primeros nueve encuentros y sufrir castigos severos en su pitcheo.
En el volátil entorno de la LMB, estas rachas negativas habitualmente detonan el despido de los estrategas, una medida que otras organizaciones sí ejecutaron ante crisis menores.
Sin embargo, la directiva tabasqueña, bajo la gestión del director deportivo Jesús Álvarez, tomó la decisión de mantener su confianza absoluta en el proyecto del mánager Luis Carlos Rivera.
Se apostó por la paciencia, evaluando que la mecánica del pitcheo solo requería tiempo de adaptación. La estabilidad rindió dividendos; tras ajustar piezas, el equipo enrachó una cadena de victorias y, para el 1 de junio, ya amanecía empatado en el primer lugar de la zona.
El rendimiento numérico de Tabasco se cimentó en adaptar el talento a las pesadas condiciones bioclimáticas (alta humedad y densidad del aire a nivel del mar) del Estadio Centenario 27 de Febrero. Rivera diseñó un sistema basado en pitcheo de control, alto porcentaje de fildeo y corrido de bases agresivo.
El cuerpo de lanzadores finalizó con la segunda mejor efectividad (ERA) de toda la liga, con 4.12; el abridor Austin Warner comandó la rotación con 9 victorias, mientras que el cerrador dominicano Jimmy Cordero bajó la cortina con 20 salvamentos y un microscópico porcentaje de carreras limpias de 2.30.
Sin priorizar el poder, el dominicano Marco Hernández lideró al club con un promedio de bateo de .328, y el jardinero Randy Romero encabezó toda la LMB con 40 bases robadas.
Tabasco hizo de su parque una fortaleza inexpugnable, registrando 31 triunfos por apenas 16 descalabros en temporada regular.
Durante la postemporada, el equipo validó sus fundamentos. En la primera ronda eliminaron a los Bravos de León (4-2) y posteriormente doblegaron a los Guerreros de Oaxaca en una agónica Serie de Zona (4-3), la cual culminó en el Juego 7 con un cuadrangular del receptor Alan Espinoza en la decimotercera entrada.
En la Serie de Campeonato, destronaron a los monarcas defensores, Pericos de Puebla, en cinco encuentros (4-1). La coronación llegó en el Juego 5 gracias a una remontada de 10-8, orquestada mediante un devastador rally de ocho carreras en el séptimo rollo impulsado por un triple de Calvin Estrada.
Al concretar esta hazaña frente a Puebla, los Olmecas comprobaron empíricamente que la paciencia gerencial de abril fue el pilar que hoy los tiene disputando el campeonato máximo ante los Toros de Tijuana.