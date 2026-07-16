Estas son las fechas clave para la recta final de la Liga Mexicana de Beisbol
La recta final de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte 2026 ya está aquí y doce equipos buscan el campeonato.
Para ganar la Copa Zaachila, el talento de los peloteros necesita el respaldo de una estrategia sagaz desde las oficinas. Con reglas estrictas para el registro de jugadores y un formato de eliminación directo, el camino a la Serie del Rey ya está trazado. Aquí te explicamos las fechas clave para este cierre de campaña.
Cierre de cambios y refuerzos
Antes de los playoffs, los equipos deben armar sus plantillas. El viernes 17 de julio es la fecha límite para hacer cambios definitivos y registrar refuerzos. Es el momento neurálgico para que los directivos completen su roster final.
El lunes 3 de agosto es una ventana de apenas 24 horas y sirve para dar de alta a un pelotero o hacer un movimiento final con otro equipo. Ayuda a cubrir emergencias de último minuto.
Últimas series de la temporada
Del 4 al 6 de agosto se disputan los últimos juegos del calendario regular. Son partidos muy difíciles. Algunos equipos se juegan la vida para clasificar, mientras que los líderes defienden su ventaja para recibir juegos en casa.
El formato de Playoffs
Avanzan doce equipos: los seis mejores de la Zona Norte y los seis mejores de la Zona Sur, según su porcentaje de victorias.
Todas las series son a ganar cuatro de siete juegos. Se usa un formato 2-3-2: el equipo con mejor posición juega los primeros dos y los últimos dos encuentros en su propio terreno.
- Primer Playoff (8 al 16 de agosto): El primer lugar de cada zona enfrenta al sexto, el segundo al quinto, y el tercero al cuarto.
- Series de Zona (18 al 27 de agosto): Pasan los tres ganadores y un "Comodín" por zona. Este comodín es el equipo perdedor que llevó su serie a la mayor cantidad de juegos. Si hay un empate, avanza el de mejor récord en la campaña regular.
- Series de Campeonato (28 de agosto al 6 de septiembre): Los ganadores definen al campeón de cada zona.
- Serie del Rey (8 al 16 de septiembre): Los campeones del Norte y del Sur pelean por el título absoluto.
Por último, los Diablos Rojos del México tienen un reto especial. Los actuales bicampeones persiguen un tricampeonato, una quimera que solo consiguieron los Industriales y Sultanes de Monterrey entre 1947 y 1949, bajo el mando del legendario mánager cubano Lázaro Salazar.