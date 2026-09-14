Junior Lake se viste de héroe y los Toros están a un juego de ganar la Serie del Rey
Los Toros de Tijuana se colocaron a una victoria de alcanzar la gloria en la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. En un duelo de constantes volteretas, la novena fronteriza doblegó 6-5 a los Olmecas de Tabasco en el Estadio Centenario 27 de Febrero.
Con este resultado, la escuadra visitante coloca la eliminatoria 3-2 a su favor y acaricia el título del beisbol mexicano.
El héroe del epílogo fue Junior Lake, quien conectó un cuadrangular decisivo a un out de culminar la novena entrada.
El caribeño mandó la esférica hacia la oscuridad del jardín izquierdo para quebrar un tenso empate a cinco carreras. Previamente, el dominicano ya había exhibido su audacia al robarse el plato durante el segundo episodio, una jugada intempestiva que sorprendió por completo a la defensiva local.
La ofensiva taurina tuvo en Hernán Pérez a un bastión inexpugnable durante todo el encuentro.
El toletero venezolano produjo la carrera de la quiniela en el primer rollo con un sencillo, amplió la ventaja con un doblete profundo en el tercero y, con el equipo contra la pared, empató el compromiso con un jonrón en la octava entrada ante Fernando Salas.
Por su parte, los Olmecas ofrecieron una férrea resistencia ante su público.
A pesar del temprano cuadrangular de Wilmer Flores a favor de Tijuana, Tabasco logró remontar una desventaja de tres carreras. Un vuelacercas de Jasson Atondo y un par de pifias defensivas de los astados permitieron a los locales tomar la delantera 5-4 en el quinto tramo.
La escuadra verde intentó conservar esa mínima ventaja, pero el pitcheo rival apagó sus aspiraciones.
Desde el montículo, el cuerpo de relevistas de Tijuana dictó cátedra tras la salida del abridor Daniel Martínez, quien toleró cuatro carreras en tres capítulos.
En esta labor, Roel Ramírez brilló al retirar el octavo acto en estricto orden. Finalmente, Brett de Geus bajó el telón en el noveno capítulo para adjudicarse el salvamento.
Con la balanza inclinada de su lado, los Toros buscarán concretar la obra maestra y levantar el Trofeo 108 Costuras.
La tropa tijuanense requiere de un solo éxito más para erigirse como monarca de la Liga Mexicana de Beisbol, mientras que los Olmecas necesitan un triunfo urgente para mantener viva la esperanza y forzar un regreso en la frontera.