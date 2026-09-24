Justin Turner, de los Toros de Tijuana: "He deseado este Campeonato por mucho tiempo"

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol confirmó que los Toros de Tijuana operan bajo una ambición inagotable. Este año, la directiva fronteriza orquestó un movimiento que sacudió el circuito, incorporar a Justin Turner tras 17 años de rodaje en Las Mayores.

Su arribo, en sincronía con la firma de ex ligamayoristas como Wilmer Flores, dotó al roster de un adn ganador irrefutable. El desenlace validó la apuesta, pues la novena taurina conquistó su tercera Serie del Rey en menos de una década para cimentar una dinastía moderna en el norte del beisbol nacional.

En esta entrevista, Turner repasa su primer año en la LMB y su adaptación al beisbol nacional. El pelotero comparte detalles sobre el talento de sus compañeros, su fascinación por México como país y la forma en que vivió el camino hacia el campeonato. Esta victoria guarda un lugar muy especial en su trayectoria por un motivo entrañable, es el primer título que logra festejar en el diamante junto a su hijo, Bo.

Sports Illustrated: Justin, ¿en qué lugar pondrías este campeonato en tu carrera?

Justin Turner: Bastante alto. Poder venir aquí en mi primer año, mi primera vez en la LMB, llegar a los playoffs, ganar la división, llegar a la serie final y luego ganar el campeonato es increíble.

He jugado 17 años en las Grandes Ligas, he estado en la postemporada 10 veces ahí, y ganamos el campeonato en uno de esos 10 años que estuve. Así que sé lo sumamente difícil que es ganar ese torneo al final de la temporada, llamado playoffs.

Y es especialmente difícil aquí con las series largas. Son cuatro series de siete juegos, y el mejor perdedor avanza. Así que creo que es un reto aún mayor por la duración.

Debes tener mucha profundidad y buena salud para superar los playoffs y ganar. Por eso este es especial; y poder estar en el campo y celebrar con mis compañeros al final es algo que he querido desde 2020.

SI: ¿Cuál dirías que fue el momento más emocionante o tu favorito de este camino al campeonato?

Ese quinto juego en Tabasco fue una locura. Tener una ventaja de cuatro carreras, perderla, quedar abajo por una, el turno al bate de Hernán en la octava entrada contra Salas... creo que fueron nueve lanzamientos, ocho o nueve, y batear el jonrón para empatar el juego. Eso fue una locura. Y luego Junior en la novena, cuando conectó el jonrón para tomar la ventaja.

Sentimos que cuando ganamos ese juego, ahí se acabó todo. No creo que hubiera duda alguna en nosotros de que íbamos a ganar el campeonato, pero ese momento se sintió como el clavo final en el ataúd.

SI: Háblame sobre ese jonrón en Tabasco. Fue un juego muy apretado, y ese jonrón les dio un respiro.

JT: Sí, íbamos uno a cero en la octava entrada. Obviamente, una carrera ha sido suficiente para nuestro bullpen todo el año, pero antes de empezar los playoffs hablamos de intentar sumar la mayor cantidad de veces posible, porque nadie se va a rendir, nadie va a tirar la toalla, todos harán lo que puedan para remontar y ganar un juego.

Así que poder batear un jonrón en una final, en un juego tan cerrado como ese, darnos un poco de respiro, darle a Brett de Geus un poco de margen extra para salir y atacar a los bateadores sin miedo a que empaten el juego con un solo batazo, creo que fue enorme. Así que se sintió bien, especialmente por cómo volaba la pelota ahí. La bola no llegaba a ninguna parte ese día, ni los primeros dos días, la verdad. Así que se sintió muy bien.

SI: En algún momento, ¿sentiste la presión o la responsabilidad de guiar a los jugadores más jóvenes durante el Campeonato?

No creo que sea una presión o una responsabilidad. Es algo que disfruto. Disfruto tener esas conversaciones, esas pláticas simplemente ocurren de forma orgánica.

A veces surgen preguntas o situaciones. Disfruto platicar con todos los muchachos, y no me limito a los más jóvenes. Y me gusta hablar sobre las situaciones, compartir experiencias, cómo he manejado las cosas antes y cómo lo hemos hecho en otros equipos, para intentar llegar a una solución y mejorar para la próxima vez.

Así que esa es parte de la razón por la que amo el juego: tener esas charlas. Particularmente alrededor de la caja de bateo para hablar sobre cómo batear y cosas por el estilo, pero en todos sus aspectos. O sea, tuve varias conversaciones con César Asturias este año sobre qué deberíamos hacer en la práctica. ¿Deberíamos alargarla? ¿Deberíamos acortarla? ¿Deberíamos ir más tarde? ¿Deberíamos cancelar la práctica de bateo?

SI: Después de esta temporada, ¿qué piensas de la LMB?

JT: Me encantó. Me encantó cada minuto. Creo que al jugar en Tijuana, los viajes pueden ser un poco más duros que en otros lugares. Pero fuera de eso, me encantó. Creo que el beisbol es bueno, el talento es bueno, la comida es increíble; la cultura en todas las ciudades a las que fuimos, salir del hotel y caminar por ahí, ver los mercaditos, los diferentes restaurantes, los museos y los zoológicos. En Tabasco, fuimos a un safari.

Hay tanta belleza en México que no creo que se muestre casi nunca en los medios estadounidenses. Me abrió los ojos y es un país hermoso. La gente es maravillosa y aman el beisbol y su comida. Me encanta pasar el verano aquí en México.

SI: ¿Quién fue el lanzador más difícil al que te enfrentaste esta temporada?

JT: No lo sé. Mengden me tenía la medida. Creo que cada lanzador de Guadalajara me tenía la medida. No lo sé. Apesté contra esos muchachos toda la temporada. Si nunca hubiera jugado contra Guadalajara, probablemente habría bateado para .330 este año.

SI: ¿Qué compañero de equipo te sorprendió más con su nivel de juego?

JT: Creo que Isaac Rodríguez. No sabía mucho de él. Mi primer día en Tijuana, cuando tomábamos la práctica de bateo, yo lo observaba y pensaba: ¿quién es este chico? ¿Qué está pasando? Y luego, muy rápido, aprendí lo mucho que le apasiona el beisbol y el gran competidor que es. Hay una razón por la que tiene tres campeonatos en esta liga y ha jugado por tanto tiempo, ha conseguido su hit número 900 y todos los reconocimientos. Y además de eso, es un gran ser humano. Fue impresionante.

Jonathan Guzmán me impresionó todo el año y conectó algunos hits enormes para nosotros. Pero la forma en que jugó en el campocorto fue increíble. Lo he dicho varias veces. Es un campocorto de Grandes Ligas y tiene habilidades de Grandes Ligas. Así que fue fantástico. Esa fue la mejor adquisición que hicimos en todo el año: el cambio por Jonathan Guzmán.

Realmente solidificó nuestra defensa. Si no tienes una buena defensa, es difícil tener un buen cuerpo de lanzadores. Así que él fue una gran parte de eso.

SI: Este fue el primer campeonato que pudiste celebrar con tu hijo, ¿qué tan especial fue eso?

JT: Obviamente correr al campo con los muchachos y saltar por todos lados fue un gran momento. Y luego inmediatamente miré hacia las gradas para intentar encontrar a Kourt y a Bo y asegurarme de que bajaran al campo.

Y los subí al escenario conmigo. No estaba seguro de cómo iba a salir, porque había muchos muchachos ahí arriba, mucho ruido, fuegos artificiales, confeti y saltos por todas partes; no sabía cómo iba a reaccionar él.

Y luego, cada vez que miraba hacia abajo, él tenía la sonrisa más grande en su cara, y se reía, aplaudía, y estiraba las manos para intentar agarrar el trofeo. Y fue genial verlo disfrutar tanto ese momento, porque es algo que yo también he deseado por mucho tiempo.