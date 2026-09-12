La Serie del Rey regresa a Villahermosa después de 33 años
La Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol llegó a Tabasco después de 33 años de espera.
Tras dividir victorias en la frontera norte, donde los Olmecas de Tabasco sorprendieron en el primer juego y los Toros de Tijuana respondieron con una contundente exhibición ofensiva en el segundo, la encarnizada lucha por el Trofeo 108 costuras se traslada al sureste mexicano.
El escenario designado para este tercer compromiso será el mítico Estadio Centenario 27 de Febrero, un recinto deportivo que se prepara para vivir una velada de profundos tintes históricos.
El ambiente en la ciudad de Villahermosa se anticipa electrizante, impulsado fuertemente por el peso de la historia y la nostalgia. Han tenido que transcurrir 33 largos años para que el también llamado Coloso de Atasta vuelva a albergar un partido oficial de la Serie del Rey.
La última ocasión en que este inmueble presenció una gran final de la liga fue en la legendaria campaña de 1993, año en el que los Olmecas conquistaron el único título que ostentan en sus vitrinas tras vencer a los Tecolotes de los Dos Laredos.
La expectación es absoluta. La escuadra dirigida por Luis Carlos Rivera buscará presionar a la escuadra visitante, la cual tiene como objetivo sumar el tercer campeonato de su historia tras los banderines de 2017 y 2021.
No obstante, la novena fronteriza ha demostrado ser implacable fuera de su feudo, llegando a este compromiso con una asombrosa racha de nueve victorias consecutivas en calidad de visitante durante los actuales playoffs.
Para este vital tercer encuentro, el duelo monticular presenta una narrativa fascinante, enfrentando a la constancia metódica frente al dominio estelar.
Por parte de los Toros de Tijuana, el mánager Roberto Kelly enviará al centro del diamante al experimentado lanzador sinaloense David Reyes. A sus 36 años y transitando por su decimoquinta campaña ininterrumpida en el beisbol de verano, El Rey David vivirá un momento cumbre en su amplia trayectoria profesional: realizará su debut absoluto abriendo en una Serie del Rey.
A pesar de su longevidad y de haber rebasado recientemente la prestigiosa marca de los 900 ponches de por vida, será su primera cita en esta instancia definitiva. Reyes llega en un estado de forma inmejorable, ostentando una marca invicta de 3-0 y una minúscula efectividad de 1.69 en la presente postemporada.
Su capacidad para localizar pitcheos rompientes y forzar a los bateadores a conectar rodados inofensivos será su arma principal.
En la trinchera opuesta, los Olmecas de Tabasco depositarán la totalidad de sus esperanzas en el brazo del serpentinero estadounidense Ronnie Williams.
El diestro se ha consolidado por méritos propios como el ancla indiscutible de la rotación tabasqueña y gozó de un éxito rotundo durante el calendario regular, registrando una brillante efectividad de 2.65, la segunda mejor de toda la liga en 2026.
Aunque en la actual postemporada su promedio de carreras limpias ha experimentado un ligero incremento a 5.66, su capacidad para aniquilar bateadores se mantiene intacta con 20 ponches recetados.
Williams posee la madurez para estos escenarios definitivos, ya que fue campeón en la Serie del Rey de 2024 con los Diablos Rojos del México. Su labor este viernes será titánica, no solo por la evidente jerarquía del lineup rival, sino por la imperiosa urgencia de brindar una salida larga que logre proteger a un cuerpo de relevistas severamente mermado por las recientes suspensiones impuestas por la liga tras la trifulca en Puebla.
Un factor ajedrecístico que redefinirá por completo la estrategia de ambas novenas es el influyente factor de parque del Estadio Centenario 27 de Febrero.
La geografía y el clima juegan un rol aerodinámico protagónico en este diamante. Al estar situado prácticamente a nivel del mar y caracterizarse por un ecosistema tropical con altos índices de humedad nocturna, el aire se vuelve notoriamente denso.
Esta particular condición atmosférica incrementa la fricción sobre la esférica, convirtiendo al estadio en un terreno sumamente amigable para los lanzadores y castigando de forma severa a los bateadores de poder.
Este factor físico obligará a los Toros de Tijuana a calibrar su ofensiva. En el Juego 2, la tropa fronteriza basó su victoria de 13-2 en el llamado beisbol de largo metraje, despachando cuatro cuadrangulares de forma colectiva, destacando el vistoso Grand Slam de Franchy Cordero.
Sin embargo, replicar esa misma exhibición de poder puro en el aire pesado de Villahermosa resulta complejo. La capacidad de embasarse, el bateo de contacto de piezas clave como Justin Turner, y la progresión inteligente de los corredores serán atributos fundamentales para intentar penetrar la muralla que Williams intentará edificar.
El Juego 3 de la Serie del Rey 2026 proyecta un magistral choque de estilos, profundamente influenciado por el ferviente reencuentro de la fanaticada tabasqueña con la disputa por la gloria.