¡Larga vida al Rey! David Reyes pone a los Toros arriba en la Serie del Rey
Con un pitcheo hermético y un bateo oportuno, los Toros de Tijuana blanquearon 2-0 a los Olmecas de Tabasco en el Estadio Centenario 27 de Febrero.
El resultado otorga a la novena fronteriza una ventaja de 2-1 en la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol. El duelo cumplió con las exigencias de un clásico de postemporada, y destacó por su inescrutable rigor desde el montículo.
La noche perteneció a David Reyes, uno de los lanzadores mexicanos más prolíficos de la última década. El abridor afrontó su primera apertura en una Serie del Rey y fue autor de una actuación excelsa para adjudicarse su primer triunfo en estas instancias.
Durante cinco episodios en blanco, el serpentinero permitió apenas cuatro imparables y recetó cuatro ponches.
El respaldo ofensivo para el abridor tijuanense llegó temprano en el encuentro. En el segundo capítulo, Tomás Télis conectó un doblete productor que envió a Phillip Evans a la registradora con la carrera de la quiniela. Este batazo resultó crucial para quebrar el empate inicial, a pesar de la labor encomiable del lanzador rival.
Ronnie Williams, el abridor de los Olmecas, cargó con el descalabro tras trabajar seis entradas de una sola carrera y abanicar a nueve enemigos.
La tensión prevaleció durante todo el compromiso hasta que apareció la figura de Justin Turner en la novena entrada.
El bateador designado conectó un portentoso cuadrangular solitario por todo el jardín izquierdo y central. Con esta anotación, los astados sentenciaron el juego y le dieron mayor holgura a su cuerpo de relevistas.
Desde el bullpen, Adbert Alzolay, Jonathan Aro, Roel Ramírez y Brett de Geus apagaron los maderos locales con dominio absoluto para sellar la victoria.
El cuarto juego de la contienda por el título los Toros de Tijuana buscarán ampliar su hegemonía con el estadounidense Noah Skirrow en la loma de las responsabilidades. En contraparte, los Olmecas intentarán igualar la serie y enviarán a Daniel Camarena como inicialista.