Las 6 claves de la victoria de los Toros de Tijuana en la Serie del Rey de la LMB
El 15 de septiembre de 2026, los Toros de Tijuana se consagraron campeones de la Liga Mexicana de Beisbol tras vencer a los Olmecas de Tabasco en seis juegos y conquistaron así el tercer título en la historia de la franquicia.
Bajo la dirección del mánager Roberto Kelly y comandados a la ofensiva por Hernán Pérez, galardonado como el Jugador Más Valioso de la final, la novena fronteriza logró romper una racha de cuatro campeonatos consecutivos obtenidos por equipos de la Zona Sur.
Mediante una combinación de aperturas sólidas en el pitcheo, agresividad en los senderos y un relevo hermético, el equipo estructuró un camino sólido hacia el campeonato de la Serie del Rey.
Estas fueron las 6 claves deportivas y estratégicas que definieron el triunfo definitivo de Tijuana.
1. Las dos aperturas de Adonis Medina
El lanzador dominicano Adonis Medina fue el principal estabilizador de la rotación fronteriza durante la Serie del Rey 2026. Tras la derrota de Tijuana en el primer juego de la final por 7-1, Medina subió al montículo en el Juego 2 con la encomienda de evitar una desventaja de dos partidos en casa. Su actuación permitió al equipo igualar la eliminatoria y recuperar la localía.
En dicho Juego 2, Medina completó cinco entradas de labor, permitiendo únicamente tres imparables y una carrera limpia, además de recetar tres ponches. Esta salida contuvo a la ofensiva de los Olmecas de Tabasco y dio margen para que los bates de Tijuana explotaran con un rally de diez anotaciones en el quinto episodio, sellando una victoria final de 13-2.
Su consagración llegó en el decisivo Juego 6. Medina lanzó cinco entradas en blanco, donde limitó a Tabasco a solo dos imparables, no otorgó bases por bolas y ponchó a cinco rivales. Esta labor le valió acreditarse la victoria en el triunfo de 2-0 que aseguró el campeonato, cerrando su participación en los playoffs con un récord invicto de 3-0.
2. La gran salida de David Reyes en Tabasco
El Juego 3 representó un punto de inflexión al ser el primer partido de la Serie del Rey disputado en el Estadio Centenario 27 de Febrero en 33 años. Con la serie empatada 1-1, el abridor mexicano David Reyes se enfrentó a un entorno de alta presión como visitante. Su objetivo era silenciar a una ofensiva local que promediaba un alto volumen de carreras durante la temporada regular.
Reyes ejecutó una apertura de cinco entradas sin permitir anotaciones, concediendo únicamente cuatro imparables, regalando una base por bolas y logrando cuatro ponches. Su control y manejo de los lanzamientos rompientes neutralizaron los bates de los Olmecas, superando en el duelo monticular al abridor rival Ronnie Williams.
Esta salida marcó el debut de Reyes en una Serie del Rey tras 15 temporadas como profesional, año en el que además superó la marca de los 900 ponches de por vida en la liga. Su actuación, que respaldó una efectividad previa de 1.69 en la postemporada, fue la base para la primera blanqueada de la serie, la cual terminó 2-0 a favor de los Toros.
3. El robo de home, poder y bateo oportuno
La versatilidad ofensiva de Tijuana quedó demostrada mediante batazos de largo metraje y jugadas de agresividad en los senderos. En el Juego 5, el jardinero Junior Lake ejecutó un sorpresivo robo de home en la segunda entrada. Posteriormente, en la novena entrada de ese mismo encuentro y con la pizarra empatada a cinco carreras, Lake conectó un cuadrangular solitario para decretar el triunfo de 6-5.
El poder colectivo y oportuno se manifestó con múltiples peloteros. Franchy Cordero disparó un grand slam durante el rally de diez carreras en el Juego 2. Justin Turner aportó un jonrón solitario en la novena entrada del Juego 3 para asegurar la victoria de 2-0. Finalmente, Gilberto Celestino produjo las únicas dos carreras del Juego 6 con un sencillo al jardín central en el quinto episodio, batazo que definió el campeonato.
A la defensiva y en las bases, el capitán Isaac Rodríguez tuvo un rol fundamental. Además de anotar carreras clave a lo largo de la serie, Rodríguez concretó una de las asistencias más importantes del Juego 6.
En la quinta entrada, tras un batazo de Randy Romero al jardín derecho, Rodríguez sirvió como relevo y lanzó a la tercera base para poner out al corredor, extinguiendo la amenaza de Tabasco.
4. La ofensiva de Hernán Pérez, el MVP
El tercera base venezolano Hernán Pérez fue designado como el Jugador Más Valioso de la Serie del Rey 2026. Durante la serie final frente a Tabasco, Pérez registró un promedio de bateo de .318, sumando siete imparables en 22 turnos al bate. Entre sus conexiones destacaron tres dobles y un cuadrangular, sumando un total de cinco carreras impulsadas.
El impacto de Pérez fue una constante durante toda la postemporada, etapa en la que disputó 18 encuentros. Sus números finales incluyeron 21 imparables, 10 carreras anotadas, tres jonrones y 19 carreras producidas en 66 turnos legales. Además, estafó cinco bases y acumuló un OPS de .908, validando su posición como el ancla de la alineación fronteriza.
El momento estadístico más crítico de Pérez ocurrió en el Juego 5. Con Tijuana en desventaja de 5-4 en la octava entrada, conectó un jonrón solitario ante el relevista Fernando Salas para empatar el marcador. El venezolano bateó de 4-4, con un sencillo y un doblete productores de carreras, manteniendo a su equipo en la contienda antes del batazo final de Junior Lake.
5. Roberto Kelly y la redención de una deuda histórica
El mánager panameño Roberto Kelly condujo a los Toros de Tijuana al campeonato en su primer año al frente de la organización. Esta victoria le otorgó su segundo título en la Liga Mexicana de Beisbol, sumándose al campeonato obtenido en el torneo de otoño de 2018 cuando dirigía a los Sultanes de Monterrey.
Kelly reestructuró la disciplina del equipo y estableció una filosofía de juego basada en la evaluación del rendimiento en tiempo real.
Con este triunfo, Kelly saldó una racha negativa personal en la Serie del Rey. Previo a la campaña 2026, el estratega había ganado el banderín de la Zona Norte en cuatro ocasiones con Monterrey, pero cayó derrotado en las finales absolutas de los torneos 2018 (primavera), 2022 y 2024 ante rivales de la Zona Sur.
El campeonato con Tijuana eliminó la etiqueta de frustración que arrastraba en las instancias definitivas.
6. El relevo hermético: Alzolay, Aro, Ramírez y DeGeus
La arquitectura del campeonato de los Toros de Tijuana se sostiene en gran medida en la efectividad milimétrica de su bullpen, diseñado por el mánager Roberto Kelly para operar como un cerrojo progresivo en el último tercio de los juegos.
Este grupo de élite, encargado de preservar las ventajas desde la sexta hasta la novena entrada, estuvo conformado por Adbert Alzolay, Jonathan Aro, Roel Ramírez y el cerrador Brett de Geus.
Su capacidad para sofocar a la ofensiva de los Olmecas de Tabasco fue determinante para consolidar el título de la LMB.
El sistema de relevos funcionó bajo una secuencia estrictamente estructurada que resultó indescifrable para la novena tabasqueña.
En la sexta entrada, el exligamayorista Adbert Alzolay aportó velocidad y comando para retirar rivales, seguido en el séptimo episodio por el dominicano Jonathan Aro, quien se especializó en inducir roletazos y erradicar el contacto sólido.
Para la octava entrada, Roel Ramírez asumió la responsabilidad de suprimir los ataques en el corazón de la alineación oponente. Esta maquinaria destacó particularmente durante los Juegos 3 y 6 de la Serie del Rey, donde el comité entregó episodios en blanco para consumar blanqueadas combinadas de 2-0.
El eslabón final de esta cadena recayó en el cerrador Brett de Geus, quien finiquitó los encuentros de mayor tensión.
De Geus se adjudicó rescates vitales en la postemporada, destacando el salvamento del Juego 5 para proteger una ajustada pizarra de 6-5, y el cierre absoluto en el Juego 6.
Durante ese último partido que coronó a los Toros, tras la salida del abridor Adonis Medina en el quinto rollo, este bloque de cuatro relevistas laboró las cuatro entradas restantes maniatando por completo los bates rivales y garantizando la tercera estrella de la franquicia ante un estadio abarrotado.